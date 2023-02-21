Аналитики поспорили о масштабах коррупции в силовых вузах на юге России

21 февраля 2023, 23:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Коррупция свойственна всем престижным вузам, в том числе тем, где готовят сотрудников силовых структур, заявил бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, комментируя сообщение о приговоре за взятки в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД. Случай в Ставрополе стал исключительным, заявил ветеран отряда "Альфа", полковник Сергей Гончаров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставрополе приговорил к трем годам и шести месяцам заключения руководителя кафедры ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Виктора Евдошенко, признав его виновным в систематическом получении взяток от курсантов.

От слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Евдошенко и другие обвиняемые получили более 5,7 миллиона рублей в качестве вознаграждения в обмен на сдачу аттестации. Допуск к сессии обходился курсантам в сумму от 9 тысяч рублей до 13,5 тысячи рублей, а один экзамен – от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, сообщил 7 февраля "Коммерсант" со ссылкой на Следком.

По мнению бывшего депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова, инцидент не единичен."Нет некоррумпированных образовательных учреждений. Система характерна для всех более-менее престижных заведений, включая дипломатов, государственных управленцев, включая (университеты) ФСБ, МВД и прочие - юридические, адвокатские. Везде берут либо прямые взятки, либо завуалированные. Взятка может быть преподавателям, которые готовят к поступлению в вуз (частные уроки при подготовке абитуриентов - Прим. "Кавказского узла"). То есть ладно брали бы за знание, но чаще – решается вопрос с поступлением за дополнительные платежи. Не имеет значения, больница ли это, налоговая инспекция, государственное управление, дипломатические службы – система одна", - сказал Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

Случай в Ставрополе исключительный, уверен ветеран отряда "Альфа", полковник Сергей Гончаров. "Я бы интерпретировал это, как один из исключительных случаев. Например, чтобы попасть в академию ФСБ, ничего не поможет. Нет таких рычагов. В данном случае позиция вызывающая. Руководитель должен быть наказан по полной. Я не согласен, что подобное происходит систематически", - заявил Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодарском университете МВД корреспонденту "Кавказского узла" категорически отказались комментировать приговор Евдошенко.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.