Суд в Калмыкии утвердил приговор до делу о гибели заключенного

21 февраля 2023, 19:20

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Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор двум сотрудникам колонии, в смену которых был до смерти избит заключенный. Суд указал, что бывшие силовики не обеспечили контроль за передвижением заключенных и счел справедливым наказание два года условно.

Двое работников исправительной колонии №1 в Калмыкии получили условные сроки после смерти осужденного. Верховный суд республики утвердил приговор бывшим сотрудникам ФСИН Олегу Китаеву и Санджи-Гари Тюбгееву: они признаны виновными в халатности, из-за которой арестанты забили заключенного до смерти, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения Верховного суда Калмыкии, Китаев и Тюбгеев работали занимали должности дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности и оператора группы надзора отдела безопасности. 17 февраля 2020 года начальник колонии и его заместитель отсутствовали на месте, за поддержание порядка отвечал Китаев. Один гулявших по территории колонии осужденных напал на другого, который спустя два дня скончался от полученных травм. Китаев не организовал надзор , не направил подчинённых ему сотрудников для обхода территории, допустил передвижение осужденных по территории колонии ночью, а Тюбгеев не доложил Китаеву о бесконтрольном передвижения осужденных, говорится в решении суда. Оба бывших сотрудника колонии не признали вину, защита оспорила решение суда первой инстанции, который приговорил каждого к двум годам условно. Также апелляцию подала и потерпевшая сторона, сочтя приговор слишком мягким.

Мать погибшего на заседании рассказала, что на свидании сын рассказал ей ей о возможной мести. По его словам, в колонии отбывал наказание человек, по уголовному делу которого он проходил понятым. Последние недели перед смертью он был в подавленном состоянии, заявила мать на суде.

Верховный суд счел приговор суда первой инстанции обоснованным и оставил наказание бывшим сотрудникам колонии в силе, следует из решения, размещенного на сайте Верховного суда Калмыкии.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии.Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу, сообщила адвокат одного из заключенных Аза Алиева.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

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