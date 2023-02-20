Более 30 человек арестованы по делу о крупном хищении пенсий в Ингушетии

20 февраля 2023, 18:00

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Обвинения по делу о хищении двух миллиардов рублей из Пенсионного фонда в Ингушетии предъявлены 34 арестованным, среди которых бывшие и действующие сотрудники фонда и "Почты России", сообщила сегодня ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля ингушское управление ФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления соцвыплат, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. На следующий день МВД сообщило, что более 50 обысков проведены в Ингушетии по делу о хищениях средств Пенсионного фонда, задержаны 11 подозреваемых, среди которых бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда. Уголовное дело, возбужденное в начале февраля, расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

В Ингушетии, Северной Осетии и Москве по этому делу проведены 54 обыска, задержаны 34 человека. "Им предъявлены обвинения в совершении указанного преступления и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила сегодня пресс-служба ФСБ.

В масштабных обысках участвовали более 1200 силовиков, отмечается в сообщении на сайте ведомства. "Пресечена деятельность организованной преступной группы (далее - ОПГ), специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России»", - сообщила ФСБ.

По версии следователей, в 2019-2021 годах обвиняемые организовали "незаконное формирование перерасчёта пенсий жителям Республики Ингушетия без их ведома".

"Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета филиала АО «Почта России» в Республике Ингушетия для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы", - изложена в публикации версия следствия.

Силовики считают, что обвиняемые фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги выданы пенсионерам в полном объеме. "Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019-2021 гг. нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 миллиардов рублей", - говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2020 года бывший руководитель отделения Пенсионного фонда в Ингушетии Мовлат Вышегуров и еще 22 человека были обвинены в создании преступного сообщества и мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 38 миллионов рублей. По данным следствия, их жертвами стали полторы сотни женщин, кроме того, в 115 случаях сертификаты были оформлены на несуществующих детей.

В октябре 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений в республиканском отделении Пенсионного фонда. К концу того же месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег. Пенсионный фонд объяснил задержку выплат некорректными данными в системе.

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