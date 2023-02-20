Астраханский активист Савин продолжает голодовку четвертые сутки

20 февраля 2023, 14:02

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Член партии "Парнас" Ярослав Савин, арестованный в Астрахани по обвинению в мелком хулиганстве, передал прокурору заявление о голодовке, которую он четвертые сутки проводит в спецприемнике, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля член политсовета реготделения партии "Парнас" Ярослав Савин начал голодовку в спецприемнике.

17 февраля силовики задержали Ярослава Савина, а 18 февраля Кировский райсуд Астрахани оштрафовал его на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Также Савин получил пять суток ареста за мелкое хулиганство. Дискредитацией армии суд посчитал эмодзи с украинским флагом, размещенное рядом с именем Савина в его телеграм-канале. Поводом обвинения в мелком хулиганстве, по словам супруги Савина, стало то, что активист ругался матом около отдела полиции и не прекращал ругань, несмотря на замечание силовика.

Ярослав Савин четвертые сутки продолжает голодовку в спецприемнике МВД, сообщила супруга активиста Марина Миталева. По ее словам, во время положенного по закону ежедневного звонка Савин сообщил, что его посетили врач и дежурный прокурор, которому он передал заявление о голодовке.

"На условия содержания, как я поняла, жалоб нет, хотя мы подробно не успели их обсудить: вместо положенных 15 минут общения по телефону почему-то дали только восемь. Я уже передала Ярославу воду, теплую одежду и философское эссе, которое планировали обсудить на книжном клубе. Мой муж состоит в центре популяризации науки и изучает философию", - приводит сегодня слова Миталевой "Кавказ.Реалии"*.

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