Двое военных погибли в Армении после падения автомобиля в пропасть

20 февраля 2023, 11:19

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Контрактники Зоранд Арзуманян и Зорак Ераносян погибли после того, как машина, в которой они находились, упала в ущелье из-за схода лавины. Еще двое военных госпитализированы, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, двое военнослужащих погибли после того, как вечером 19 февраля автомобиль УАЗ, в котором они находились, упал в ущелье из-за схода лавины.

"Инцидент произошел 19 февраля около 19.40 [18.40 мск] в районе села Хнацах – двое контрактников Зоранд Грантович Арзуманян и Зорак Самвелович Ераносян погибли", – привело сегодня ИА "Новости Армения" сообщение министерства.

После того, как машина упала в ущелье, поступило сообщение, что в ней заблокированы пассажиры. На место выехали два расчета пожарно-спасательной службы. Из машины были вызволены трое пострадавших. Они были госпитализированы в медцентр в Горис. Также из автомобиля было извлечено тело погибшего. Позже врачи медцентра сообщили, что один из пострадавших скончался, уточнил News.am со ссылкой на Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что среди военнослужащих Армении регулярно происходят небоевые потери. 11 февраля 2022 года армянские правозащитники отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем.

Ранее, 13 декабря 2021 года, во время дискуссии в клубе общественной журналистики "Медиа-центр" в Ереване правозащитники заявили, что власти Армении не хотят нести ответственность за ухудшение ситуации с небоевыми потерями в воинских частях и скрывают их. По мнению аналитиков, решить проблему могло бы сотрудничество армейского руководства и гражданского сообщества.

Напомним, в армянской армии также периодически происходит гибель солдат в результате инцидентов, которые власти чаще всего объясняют и неправильным обращением с оружием. 30 января 2020 года солдат-срочник Ваграм Авагян (также упоминается в СМИ как Авакян) погиб от огнестрельного ранения в воинской части, расположенной в Нагорном Карабахе. Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны три сослуживца Авагяна. Родные солдата-срочника провели акцию протеста, на которой потребовали тщательного расследования.

4 февраля 2020 года правозащитники связали убийства в армянской армии с криминальной субкультурой. По их мнению, в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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