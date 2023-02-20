Жильцы многоэтажки в Махачкале пожаловались на тяжелые бытовые условия

20 февраля 2023, 08:49

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В многоквартирном доме по улице Керимова в Махачкале отсутствует теплоснабжение и газоснабжение, и людям часто отключают свет и воду, пожаловались его жильцы в соцсети. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за игнорирование проблем жителей, и напомнили им про регулярные сборы на капремонт.

19 февраля в Instagram-паблике* tut.dagestan была опубликована жалоба жительницы Махачкалы, что в многоквартирном доме, в котором она проживает, отсутствует газоснабжение и отопление, а также периодически отключается подача света и воды.

"Есть дом в городе Махачкале, улица Керимова, 7а. Проблема состоит в том, что в этом доме просто невозможно жить, вечно отключают свет и воду, в доме вообще нет газа, нет горячей воды. Все пользуются бойлерами. Нет отопления, у всех ТЭНы либо кондиционеры", – рассказала махачкалинка.

"У меня двое детей, один из них новорожденный, когда отключают свет, как мне кормить ребёнка? <…> Обращаюсь к мэру города Махачкала, уважаемый Ризван Газимагомедов и администрация Кировского района, обратите внимание на этот дом. Пожалуйста, помогите нам", – написала она.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 06.45 мск набрал 685 отметок "нравится" и 54 комментария. Часть их авторов подтвердила, что в доме, о котором идет речь, часто отключают свет, и нет отопления.

"В этом доме все время нет света, отопления нет, и не было вообще. Лифт работает через раз, в подвалах антисанитария", – написал пользователь terribly_harmful_2.

"Нет отопления, вечно нет света, проблемы с лифтом, подвал – так это отдельная история. И огромное количество проблем, так ещё и "зеленку" не хотят давать, требуют доплату за какие-то появившиеся метры", – заявила oksi00000.

Другая часть пользователей раскритиковала чиновников. "В Дагестане всю жизнь эта проблема с водой, светом и газом. Неужели не могут это решить? Почему должен страдать простой народ?" – задался вопросом пользователь d.z.a1234.

"Для чего мы платим за капремонт и техобслуживание, куда уходят эти деньги?" – спросил пользователь _uma_fashion_.

"Зато за капремонт суммы просто нереальные. И где их капремонты?" – написал 111.muhammad.111.

"Зато за капремонт деньги берут вовремя", – отметил также ami_kids_rezerv.

"Это просто ужас, стыдно должно быть администрации за то, какой город и как люди мучаются", – считает renchik555.

"А где в Дагестане нормально, как положено, есть подача света и воды? Просто интересно стало, есть такой район?" – задался вопросом abidat.kiz.

"Пишите официальные письма с уведомлением о вручении в администрацию, жилищную нспекцию, прокуратуру. По-другому вы ничего не добьетесь", – написал пользователь djam.i.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 06.45 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы жильцов многоквартирного дома на бытовые условия.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с подачей света, воды и газа. Так, 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

Напомним, махачкалинцы также неоднократно проводили акции протеста из-за проблемы с подачей воды и света. Так, 14 января 2022 года несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в соцсети.

13 января текущего года жители поселка Караман-2 под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после акции протеста подача электроэнергии была восстановлена.

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