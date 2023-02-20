20 февраля 2023, 07:01

Астраханка обвинена в дискредитации российских военных

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Советский районный суд Астрахани рассмотрит административное дело Екатерины Бабушкиной, обвиненной в дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России вступила в силу статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в регионах Юга России, участники пацифистских акций, авторы публикаций в соцсетях, жители вступившие в спор с соседями или с коллегами на работе о действиях вооруженных сил РФ.  Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол за дискредитацию российской армии составлен на жительница Астрахани Екатерину Бабушкину. Подробности дела неизвестны, пишут "Кавказ.Реалии"*.

Дело уж поступило на рассмотрение в Советский суд, рассмотрение, судя по карточке на сайте суда, назначено на 1 марта.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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