Движение транспорта ограничено на трассе в Аджарии из-за камнепада

20 февраля 2023, 06:08

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На международную трассу, соединяющую Батуми с селом Сарпи и далее с турецкой границей упал обрушилась скала, введен запрет на движение автотранспорта.

Движение по международной трассе Батуми - Сарпи около села Сарпи неподалеку от грузино-турецкой границы перекрыто из-за рухнувшей на дорогу скалы. Инцидент произошел поздно вечером 19 февраля.

Один из жителей Сарпи сообщил "Батумелеби", что скала рухнула на дорогу вместе с оползнем. «Мы хотели приехать в Сарпи и быть вынужденными повернуть назад. Как нам рассказали, для уборки дороги призваны соответствующие службы», - рассказал он.

В результате катастрофы никто не пострадал, сообщили изданию местные власти. МВД перекрыли участок желтой лентой, ведутся работы по расчистке трассы, сообщает "Аджара ТВ".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Сарпи расположено на границе с Турцией в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии. С Батуми его соединяет трасса E70, проходящая по побережью Черного моря. Альтернативная дорога проходит параллельно трассе в горах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Батуми ожидаются сильные дожди при температуре воздуха +10 градусов. Продолжатся дожди и в ночь на 21 февраля, однако интенсивность осадком немного снизится, как и температура. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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