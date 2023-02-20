20 февраля 2023, 04:15

Минобороны Армении сообщило о гибели военного

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При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения в одной из воинских частей скончался рядовой Айк Петросян, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что в ночь с 29 на 30 января в одной из воинских частей, по сообщению министерства обороны Армении, в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием получил тяжелое ранение военнослужащий.

Министерство обороны Армении сообщило, что 19 февраля от огнестрельного ранения скончался рядовой Айк Арамович Петросян. Военный служил "на оборонительном участке N-ской воинской части", пишет newsarmenia.am со ссылкой на военное ведомство.

Уточняется, что военный погиб при невыясненных обстоятельствах, проводится расследование.

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Примечание:

"Армянский солдат ранен в результате обстрела", "Солдат из Армении ранен на границе с Азербайджаном", "Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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