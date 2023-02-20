Минобороны Армении сообщило о гибели военного

20 февраля 2023, 04:15

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При невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения в одной из воинских частей скончался рядовой Айк Петросян, сообщило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что в ночь с 29 на 30 января в одной из воинских частей, по сообщению министерства обороны Армении, в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием получил тяжелое ранение военнослужащий.

Министерство обороны Армении сообщило, что 19 февраля от огнестрельного ранения скончался рядовой Айк Арамович Петросян. Военный служил "на оборонительном участке N-ской воинской части", пишет newsarmenia.am со ссылкой на военное ведомство.

Уточняется, что военный погиб при невыясненных обстоятельствах, проводится расследование.

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