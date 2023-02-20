Власти Абхазии опровергли сообщения о вхождении в состав России

20 февраля 2023, 02:17

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Публикуемые в периодических изданиях и интернете данные о том, что Абхазия вскоре войдет в состав России, являются слухами и подрывом основ конституционного строя, сообщила пресс-служба президента Абхазии. Накануне ряд общественных организаций и активистов выступили с обращением, что вопрос о статусе Абхазии не подлежит обсуждению.

Как писал "Кавказский узел", Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этому предшествовал конфликт Грузии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия. В августе 2022 года спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба заявили, что у Абхазии нет планов по вступлению в состав России, а вопрос о независимости республики четко определен в Конституции страны.

Управление по связям со СМИ администрации президента Абхазии призвало местных жителей не верить слухам о вхождении в состав России. Сообщение об этом было опубликовано 19 февраля на сайте президента Абхазии.

В сообщении говорится, что "в публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса республики Абхазии в ходе визита". "К сожалению, эти сообщения стали транслироваться некоторыми гражданами и общественными организациями и в Абхазии", - пишет пресс-служба президента.

Власти заявили о "попытке некоторых граждан и общественных объединений беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя".

"Основа конституционного строя республики Абхазия как суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, закреплена законодательно и обсуждению не подлежит", - пишет пресс-служба президента Абхазии.

Ранее против возможного вступления в состав России выступили несколько общественных организаций и деятелей Абхазии. Они отреагировали на данные различных интернет-ресурсов о возможном присоединении Абхазии к России, пишет "Нужная газета".

Авторы заявления отметили, что существующий формат отношений между Абхазией и Россией "полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях". "Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим отношениям. Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения", - отметили они.

Также в заявлении заявляется, что "сегодня не в интересах Абхазии, учитывая ее частично признанный статус и ряд других внутриполитических факторов, рассматривать варианты вступления в какие-либо союзные государства". "Однако не исключено, что подобные вопросы будут обсуждаться в будущем, после широкого признания международным сообществом и ООН нашего суверенитета как исторического выбора народа Абхазии", - отметили авторы заявления.

В июне 2016 года премьер-министр Абхазии Артур Миквабия 10 июня 2016 года заявил, что республика намерена быть независимой и не будет пытаться присоединиться к России. Россия предпочитает строить отношения с Абхазией и Южной Осетией как с независимыми государствами, несмотря на заявления югоосетинских политиков о желании присоединения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи в августе 2018 года. По их мнению, в отличие от Крыма, Абхазия и Южная Осетия воспринимаются российскими элитами как чужая территория. Спустя 10 лет после признания независимости Абхазии некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей заявили, что желают вхождения республики в состав России, другие хотят сохранить независимость.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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