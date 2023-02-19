19 февраля 2023, 13:58

Три человека пострадали при взрыве на автозаправке в Армении

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Взрыв произошел на газозаправочной станции на трассе Ереван - Гюмри, пострадали три человека, сообщили спасатели.

Инцидент произошел сегодня на газозаправочной станции на трассе Ереван - Гюмри около села Катнахбюр, сообщил сотрудник спасательной службы МВД Армении.

По данным ведомства, в результате взрыва газового баллона пострадали три человека, повреждено три автомобиля, информирует News.am.

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Примечание:

"Человек пострадал при взрыве на автозаправке в Ереване", "После взрыва на АЗС в Армении временно закрыты три заправочные станции", "Число погибших от взрыва автомобиля в Армении возросло до трех",

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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