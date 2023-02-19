Закрытие горнолыжных трасс на курорте в Сочи вызвало вопросы у туристов

19 февраля 2023, 13:21

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Горнолыжные трассы на "Красной поляне" закрыты в связи с сильным снегопадом и лавиноопасностью, объявила сегодня администрация сочинского курорта. Туристы, оплатившие катание, заинтересовались условиями возврата ски-пассов.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2022 года власти Сочи сообщили, что загруженность отелей на горнолыжных курортах достигла 60%. По данным властей и местных жителей, стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом практически не изменилась.

В связи с усилением снега и лавинной опасностью трассы на "Красной поляне" закрыты, сообщила сегодня в 09.07 мск администрация курорта. "В связи с высокой лавинной опасностью на сегодня закрыты все трассы! Друзья, просим отнестись с пониманием! Безопасность - важнее всего!" – говорится в сообщении в телеграм-канале "Красной поляны".

В Сочи действует объявленное 14 февраля штормовое предупреждение, в горах лавиноопасно и идут сильные снегопады, в предгорьях Красной Поляны выпало более 15 мм осадков, в горах - около 25 мм, сообщила администрация Сочи. "Как только начались осадки, на дороги Красной Поляны вышло более 80 единиц техники. Всего за прошедшие сутки было задействовано 179 единиц техники, израсходовано 557 тонн песчано-соляной смеси. В расчистке участвовали более 160 человек. Общественный транспорт ходит в обычном режиме", - цитирует сегодня сообщение администрации "Коммерсант".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи сильные осадки при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. В ночь на 20 февраля также ожидаются сильные осадки, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

По состоянию на 13.20 мск, под публикацией в телеграм-канале "Красной поляны" размещено 59 комментариев. Авторы многих из них поинтересовались условиями возврата ски-пассов. "А что делать с купленным скипассом?" – написала, в частности, Svetlana Gorskaya. "Вернуть или использовать завтра", - ответил DenisF.

"Был скипасс на 2 дня. Вчера и сегодня. Сегодня всё закрыто? Скипасс пропадёт?" – задала вопрос Анастасия. "Можно подойти на кассу и написать заявление на возврат, в связи с неоткрытием трасс", - написал в ответ Alex Fatin.

"И у нас скипас на 5 дней из 7… мы два дня откатали, два дня отдыхали. По итогу должны были три дня кататься, с 19 по 21… а тут такое. Как думаете, стоит ехать к кассам, чтобы написать заявление на возврат?" – поинтересовалась Tatyana Lexukova. "Здесь стоят люди, пишут заявления", - ответила LarisaN.

"Вечернее катание будет?" – спросил Artemiy Shaydenko. "Пока не ясно", - сообщил в ответ представитель администрации курорта. "Придумайте что-нибудь, ребят. Волнение у людей", - попросил Дмитрий.

"Пожалуйста, большая просьба, если вы планируете закрыться и завтра, так как завтра ещё больше осадков по прогнозу, напишите об этом заранее, хотя бы вечером!!! будет очень классно", - призвал Данил Санников.

"Ничего не откроется сегодня уже точно? И вечернего катания не будет?" – спросила Анастасия Стежка. "Пока не ясно, может быть будет! Ждём информацию", - ответил представитель курорта.

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