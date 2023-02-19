Кассационный суд оставил в силе штраф Юрию Кияшко

19 февраля 2023, 06:16

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Житель Ставрополя Юрий Кияшко не смог оспорить в кассационном суде штраф за то, что не сообщил о вступлении знакомого в "Исламское государство"* и подготовке им теракта.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о штрафе в 40 тысяч рублей местному жителю Юрию Кияшко за несообщение о готовящемся теракте.

Юрий Кияшко не смог оспорить штраф за несообщение о преступлении в кассации, пишут 18 февраля "Кавказ.Реалии"**.

В кассационной жалобе Кияшко указал, что приговор Ленинского районного суда Ставрополя был вынесен на основании показаний лишь одного свидетеля, которые, как он считает, были непоследовательными и противоречили показаниям второго свидетеля по делу. По словам Кияшко, переписка с первым свидетелем, где тот сообщил о присяге лидеру террористической организации, демонстрировалась ночью и из-за плохого зрения он толком ничего не рассмотрел.

Однако показания Кияшко не убедили ни суд первой инстанции, ни апелляционную и кассационную инстанции.

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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов.

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