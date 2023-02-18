Ограничения на продажу газа введены на автозаправках в Армении

18 февраля 2023, 20:04

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Продажа газа на некоторых автозаправках в Армении приостановлена в связи с ограничением подачи газа из России, сообщил "Газпром-Армения".

Газопровод, по которому газ подается в Армению из России, частично перекрыт на российском участке, сообщило сегодня ЗАО "Газпром-Армения". "Из-за частичной закупорки в Ставропольском крае РФ перекрыт транзитный магистральный газопровод "Северный Кавказ - Закавказье", который питает Грузию и Армению", - говорится в сообщении компании, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Поскольку значительно сократились суточные объемы импорта природного газа в Армению, решено сократить подачу газа на АЗС, заявила компания. "Принимая во внимание перебои и недостаточное количество природного газа из РФ, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения остальных потребителей, с 11:00 часов [10 мск] 18 февраля подача газа ряда АЗС, действующих на территории Армении, будет прекращена на срок, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг (1-2 дня)", - говорится в сообщении "Газпром-Армения". Газоснабжение всех остальных АЗС будет продолжено во избежание нарушения работы автотранспорта, подчеркивается в заявлении.

Отметим, в Армении антироссийские настроения усилились после эскалации конфликта на границе с Азербайджаном в сентябре 2022 года и на фоне блокады Лачинского коридора, которая длится с 12 декабря 2022 года. Так, 11 января участники акции протеста в Ереване заявили, что Армении следует отказаться от союза с Россией и выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и направить в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Большинство жителей Еревана, опрошенных "Кавказским узлом", высказали мнение, что Россия не выполняет свои союзнические обязательства по отношению к Армении. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

В ноябре 2022 года, во время саммита ОДКБ, в Ереване прошла акция протеста, участники которой заявили, что Армения должна выйти из-под влияния России и из состава ОДКБ, так как эта организация не учитывает армянские интересы, а членство в ней мешает развитию отношений Армении с Западом. Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказала реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, указали протестующие.

Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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