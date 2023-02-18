Сотрудники турфирмы задержаны в Грузии по делу о нелегальной миграции

18 февраля 2023, 15:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Учредитель и два сотрудника турфирмы задержаны по обвинению в организации незаконной миграции в США, сообщило МВД Грузии.

По версии следствия, один из трех обвиняемых, задержанных в Тбилиси и Кутаиси, создал туристическую компанию, которая организовывала незаконный выезд граждан Грузии в США. Два других обвиняемых работали в этой компании, сообщило сегодня МВД Грузии.

Следователи считают, что обвиняемые готовили документы желающим переехать в США, после чего перевезли их через разные страны к границе США, откуда граждане Грузии нелегально перебрались в эту страну.

В рамках расследования по решению судьи силовики провели скрытые аудио- и видеозаписи, которыми подтверждаются противоправные действия задержанных. При обысках в их рабочих кабинетах изъяты деньги, документы, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса Грузии (создание и организация условий для незаконного пребывания в иностранном государстве), предусматривающей до шести лет лишения свободы, говорится в сообщении МВД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

За незаконную миграцию в США граждане Грузии платили от 17 тысяч до 25 тысяч долларов, сообщает телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

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