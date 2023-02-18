Суд обязал власти установить мусорки в селах Буйнакского района

18 февраля 2023, 07:31

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Властям Буйнакского района в судебном порядке предписано установить площадки для сбора мусора в 24 селах, сообщила прокуратура.

Природоохранная прокуратура подала в суд в отношении администрации Буйнакского района из-за отсутствия площадок для сбора мусора в селах района. Суд обязал власти района оборудовать их.

На администрацию Буйнакского района судом возложена обязанность создать такие площадки в 24 сельских поселениях, привело 17 февраля РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители дагестанских сел неоднократно указывали на отсутствие специально оборудованных мусорок во многих селах республики. По их словам, из-за этого в некоторых селах жители сваливают мусор в русла рек из-за чего они загрязняются.

Так, 8 ноября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на котором было показано Ирганайское водохранилище, значительная часть которого была покрыта мусором – в том числе пластиком, древесиной и бутылками. Проблема с мусором в водоемах и реках Дагестана возникла из-за бездействия властей, предположили посмотревшие ролик жители республики.

31 октября 2021 года 10 мешков с использованными шприцами были обнаружены в реке Аварское Койсу. К руслу реки выходят несколько лечебных учреждений, которые имеют договоры со специализированными компаниями на вывоз опасных отходов, сообщили в Минздраве.

В начале октября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была вся покрыта мусором. Автор ролика пояснил, что отходы в русло реки бросают жители местных сел и этот мусор смыло в нее проливными дождями. Пользователи Instagram* тогда потребовали от властей решить проблему со сбором и вывозом мусора в горных районах Дагестана.

Напомним, в начале 2021 года в Дагестане обострилась проблема с вывозом мусора. Причиной этому послужил отказ 31 декабря 2020 года регоператора по вывозу и утилизации отходов ООО "Лидер" вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта 2021 года стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

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