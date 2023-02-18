Ставрополец оштрафован за дискредитацию военных

18 февраля 2023, 08:27

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Суд в городе Лермонтов Ставропольского края оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Филиппа Дмитриенко, признав, что его публикации в соцсети дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций подверглись преследованиям. Административная статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Лермонтова Филипп Дмитриенко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пацифистские публикации. В ходе мониторинга соцсетей их обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Ставропольскому краю. Житель Лермонтова признал вину и заявил о раскаянии. Суд прошел без его участия. Дмитриенко был оштрафован на 35 тысяч рублей, передали 17 февраля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Лермонтовского городского суда указано, что по делу в отношении Дмитриенко прошло одно судебное заседание. Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Комментариев от Филиппа Дмитриенко или его представителей относительно решения суда не поступало.

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