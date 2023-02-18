Жительница Астрахани оштрафована на дискредитацию армии

18 февраля 2023, 04:43

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Рысханым Муханова из Астрахани оштрафована на 30 тысяч рублей за фотографию в цветах украинского флага и с надписью на украинском языке, отправленную в группе в WhatsApp*.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. К примеру, 25 января стало известно о том, что суд в Астрахани оштрафовал местного жителя Ифрата Хабибулина за пацифистские комментарии в "Одноклассниках".

Ленинский районный суд Астрахани оштрафовал местную жительницу Рысханым Муханову по статье о дискредитации российской армии, пишет 17 февраля "ОВД-Инфо"**.

Поводом для штрафа стало фото, которое Муханова отправила в одной из групп в мессенджере WhatsApp*. В решении суда отмечается, что отправленной фотографией было "изображение в цвете флага Украины с надписью тематического характера на украинском языке".

Муханова, как отмечает суд, не отрицала размещение фотографии, на заседание суда она не явилась. Она оштрафована на 30 тысяч рублей.

Напомним, что максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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