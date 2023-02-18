18 февраля 2023, 04:43

Жительница Астрахани оштрафована на дискредитацию армии

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Рысханым Муханова из Астрахани оштрафована на 30 тысяч рублей за фотографию в цветах украинского флага и с надписью на украинском языке, отправленную в группе в WhatsApp*.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. К примеру, 25 января стало известно о том, что суд в Астрахани оштрафовал местного жителя Ифрата Хабибулина за пацифистские комментарии в "Одноклассниках".

Ленинский районный суд Астрахани оштрафовал местную жительницу Рысханым Муханову по статье о дискредитации российской армии, пишет 17 февраля "ОВД-Инфо"**.

Поводом для штрафа стало фото, которое Муханова отправила в одной из групп в мессенджере WhatsApp*. В решении суда отмечается, что отправленной фотографией было "изображение в цвете флага Украины с надписью тематического характера на украинском языке".

Муханова, как отмечает суд, не отрицала размещение фотографии, на заседание суда она не явилась. Она оштрафована на 30 тысяч рублей.

Напомним, что максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Суд отказался поверить в раскаяние новороссийского блогера Алибекова", "Житель Новошахтинска оштрафован за уклонение от военной службы", "Владикавказец оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 февраля 2023, 05:41

  • Атаманчук пожаловался на давление силовиков

    Сочинец Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, пожаловался, что утром его доставили в УВД, где следователь убеждал отказаться от адвоката и интересовался, есть ли у него лодка.

18 февраля 2023, 03:45

18 февраля 2023, 02:46

18 февраля 2023, 01:47

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