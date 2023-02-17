Курашова отказалась обжаловать освобождение силовика из СИЗО

17 февраля 2023, 15:09

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Юлдуз Курашова решила не обжаловать решение суда о переводе под домашний арест полицейского Шамиля Алиева, обвиняемого в ее пытках после задержания, сообщил сегодня адвокат жительницы Хасавюрта.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что Хасавюртовский горсуд по ходатайству защиты освободил Шамиля Алиева из СИЗО, отправив его под домашний арест.

Срок ареста Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева истекал, но сторона обвинения просила продлить его на три месяца, потерпевшая Юлдуз Курашова поддержала это требование, сообщил ее защитник, юрист "Команды против пыток" Магомед Аламов. Защита обвиняемых, в свою очередь, требовала отпустить их из СИЗО, ссылаясь на состояние здоровья членов их семей. Суд согласился перевести под домашний арест Алиева, а Сайпулаева оставил под стражей, рассказал Аламов.

Защита потерпевшей пока не получила постановление Хасавюртовского горсуда об изменении меры пресечения для Шамиля Алиева, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Аламов.

"У нас есть только предположение, почему мера пресечения Алиева была изменена, а Сайпулаева нет - постановление суда мы получим только в будущий вторник [21 февраля]. У Алиева тяжело больной отец, инвалид 1-й группы, который в вопросах лечения слушает только своего сына - какие принимать лекарства, что есть. После того, как он узнал о случившемся, у него отказали ноги, ему действительно нужна помощь", - рассказал он.

Защита другого обвиняемого озвучила аналогичные причины, но суд ему отказал, добавил Аламов. "По Сайпулаеву защита тоже просила изменения меры пресечения, так как у него малолетний ребенок и мать, требующая ухода (она болеет), однако Сайпулаев не проживал с матерью, поэтому доказать необходимость изменения меры пресечения для него защита не смогла", - сказал он.

Юлдуз Курашова не собирается обжаловать решение суда, отметил защитник. "Она не настолько кровожадна, понимает, что отец Алиева болен и без своего сына не может справляться со своей болезнью. Новых угроз нашей заявительнице не поступало ни от обвиняемых, ни от их родственников. В настоящее время она не будет просить суд о применении мер госзащиты, однако, если угрозы появятся, "Команда против пыток" попросит суд изменить меру пресечения Алиеву на более строгую и обеспечить защиту пострадавшей", - сказал Магомед Аламов.

По его словам, обвиняемые получают на заседаниях заметную поддержку. "Интересно, что для Хасавюрта Алиев и Сайпулаев не преступники, а жертвы произвола - на процессы приходят многочисленные друзья и родственники, бывшие сослуживцы и всячески поддерживают полицейских, обвиняемых в незаконном насилии", - сказал Аламов.

Юлдуз Курашова отказалась прокомментировать решение суда, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В декабре 2022 года Юлдуз Курашова рассказала "Кавказскому узлу", что у нее были проблемы с бессонницей и нервным состоянием, а после отмены приговора силовикам эти проблемы обострились. "После того как я услышала новость, которой я не ожидала, мои нервы еще хуже испортились. И начались опять бессонные ночи", - пожаловалась она.

Напомним, 10 октября 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации доказательств в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она приговорена к году лишения свободы условно. 15 декабря апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить условный срок.

Силовики задержали Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой, 26 марта 2020 года в Хасавюрте. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а синяки у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых. Изначально в материалах следствия шла речь также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось.

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