Продлено конкурсное производство в дочернем предприятии "Кингкоула"

17 февраля 2023, 14:23

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Суд в Ростовской области в связи с непогашенной задолженностью продлил до 14 июня конкурсное производство в ОАО "Замчаловский антрацит", банкротство которого привело к протестам шахтеров.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля 2018 года руководитель "Спецуглестроя" Виктор Рыбаков и гендиректор "Кингкоула" Владимир Пожидаев были признаны виновными в преднамеренном банкротстве принадлежавших им компаний и приговорены к реальным срокам. По версии следствия, их действия повлекли признание банкротами подконтрольных "Кингкоулу" компаний - "Алмазная" и "Спецуглестрой", - сокращению на тысячу человек штата работников, возникновению задолженности по заработной плате.

В марте 2021 года Конкурсный управляющий не смог озвучить сроков погашения задолженности перед бывшими сотрудниками "Кингкоула", указали участники встречи в администрации Гуково. Шахтеры пожаловались на некачественный пайковой уголь, который получают от государства.

Арбитражный суд Ростовской области продлил до 14 июня 2023 года конкурсное производство в ОАО "Замчаловский антрацит", который входит в группу компаний "Кингкоул". Основанием для этого стала необходимость проведения мероприятий по реализации дебиторской задолженности. Конкурсному управляющему необходимо за три дня до судебного заседания представить отчет по результатам процедуры конкурсного производства, отчет об использовании денежных средств и другое, пишет сегодня "Интерфакс".

Напомним, бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно в течение трех лет проводили пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля 2019 года протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области сочло долг равным 14 миллионам. Прокуратура сообщила о 86 миллионах рублей задолженности.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

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