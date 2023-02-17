Дрова возле дома в Степанакерте. Февраль 2023 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

17 февраля 2023, 10:21

Лачинский коридор перекрыт 68-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские активисты 68-е сутки продолжают блокировать единственную дорогу из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 16 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 67-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. К 16 февраля, по данным МККК, в медцентры Армении были перевезены с начала блокады 107 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов: 105 при участии Минздрава и еще двое - по просьбе их родных.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается сегодня 68-е сутки. Ее участники утром традиционно исполнили гимн Азербайджана, а затем начали скандировать "различные лозунги", сообщает АПА.

После очередного возобновления подачи газа в Нагорный Карабаха "люди смогли нормально искупаться и немного обогреться, но к вечеру газ снова отключили", сообщил 16 февраля автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Получил вчера и чек на пять литров бензина, впервые за время блокады, за 67 дней. Для моей машины это немного, но хоть иногда можно заводить машину, чтобы аккумулятор не сдох. С людьми у нас тоже так, поддерживают жизнь, чтобы окончательно не выдохлись, хотя чувствуется усталость у народа. Без света, без газа, без необходимых продуктов, и все это в середине февраля", - написал он в своем посте "Если есть тьма, должен быть свет".

Напомним, в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта ожидают, что анонсированные новшества помогут решить проблему очередей за товарами и сделают их доступнее. 

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Примечание:

"Систематические отключения электроснабжения создали проблемы степанакертцам", "ЕСПЧ обязал Азербайджан снять часть ограничений на проезд по Лачинскому коридору", "Блокада Карабаха дала повод для критики трехстороннего заявления".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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