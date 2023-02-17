Аналитики назвали заявление Европарламента политическим давлением на Грузию

17 февраля 2023, 07:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Призыв Европарламента отсрочить наказание Михаилу Саакашвили стал одним из рычагов давления на власти Грузии на фоне предстоящего рассмотрения вопроса предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Михаила Саакашвили. Если положение бывшего президента не улучшится, Грузии будет сложно рассчитывать на статус кандидата в члены Евросоюза, отметили авторы резолюции. Европарламент также призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать Саакашвили, чтобы "уменьшить политическую поляризацию в стране". Кроме того, депутаты Европарламента призвали Совет Европы оценить возможность введения санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, способствовавшего ухудшению политической обстановки в Грузии. Резолюцию поддержали 577 депутатов, против выступили 33, еще 26 воздержались.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. После этого оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявила бойкот работе парламента страны. Сторонники Саакашвили проводят акции в его поддержку в разных городах Грузии.

Резолюция Европарламента – политическая и не имеет юридической силы, но это "очень важный документ", и на власти Грузии могут оказать "достаточно солидное давление", отметил аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Ираклий Менагаришвили.

"Это будет политическое давление – выступления лидеров Европы и шаги, которые будут подсказывать руководству Грузии, что нужно следовать этим рекомендациям", - сказал Менагаришвили корреспонденту «Кавказского узла».

23 июня 2022 года Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Принятая резолюция не будет способствовать «сближению Грузии и Евросоюза» и получению статуса страны-кандидата в члены ЕС, указал другой аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Валерий Чечелашвили.

"Депутаты Европарламента, как самостоятельные политики, имеют очень серьезное влияние в Брюсселе на процесс принятия решений. Европарламент рекомендует президенту Грузии Саломе Зурабишвили использовать акт помилования, чтобы разрешить эту проблему, и прямо говорит, что это может способствовать снижению поляризации. При том, что один из аргументов Зурабишвили – помилование будет способствовать еще большей поляризации", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Чечелашвили, Грузия должна учитывать резолюцию Европарламента, если хочет получить статус кандидата в члены ЕС. Декларация принята большинством парламентариев и уже оказывает серьезное давление на власти – ее будут учитывать Европейская комиссия, различные европейские институты, включая банки, отметил он.

При этом призыв к санкциям в отношении Бидзины Иванишвили не означает, что они будут введены, но сам «сигнал – очень неприятный», добавил Валерий Чечелашвили.

Судебное заседание по вопросу отсрочки наказания Саакашвили проходило в открытом режиме, и суд счел, что повода для отсрочки нет, отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. "В прямом эфире мы смотрели одно из самых открытых заседаний суда. Увидели все доказательства и услышали решение о том, что нет оснований для отсрочки наказания", - сказал 16 февраля в эфире телекомпании «Имеди» Папуашвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламента подчеркнул, что законодательством не предусмотрено "освобождение из тюрьмы по гуманитарным причинам", возможна только отсрочка наказания по состоянию здоровья. Он не исключил, что за декларацию могли проголосовать депутаты Европарламента, не ознакомленные с деталями дела Саакашвили.

Напомним, 9 января американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, перечислил врач.

Ранее, 19 ноября 2022 года, один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.