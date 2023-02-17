Отключения света в Махачкале продолжились вопреки обещаниям властей

17 февраля 2023, 02:16

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Чиновники обещали, что замена трансформатора решит проблему с электроснабжением в Махачкале, однако в Кировском районе города продолжаются ежедневные отключения света, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинцы, в том числе жители поселков Семендер и Красноармейское, с начала января жаловались на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка Караман-2 под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после акции протеста подача электроэнергии была восстановлена. Власти объяснили проблемы с электроснабжением аварией на подстанции, пообещав заменить неисправный трансформатор.

28 января «Россети Северный Кавказ» сообщили, что новый трансформатор введен в работу и "временные перерывы электроснабжения части жителей Махачкалы прекращены". "Это позволит в полном объёме и без временных перерывов обеспечить электроснабжение жителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского", - заявила компания в своем Telegram-канале.

Власти Махачкалы и энергетики «Россетей» обещали, что установка нового постоянного трансформатора решит проблему с электроснабжением Кировского района города и веерные отключения прекратятся. Тем не менее, жители поселка Семендер продолжают жаловаться на ежедневные отключения света.

Поселок городского типа Семендер, в котором живут около 16 тысяч человек, административно принадлежит к Кировскому району Махачкалы. Местные жители подтвердили «Кавказскому узлу», что отключения света не прекратились после установки нового трансформатора.

«Отключения бывают очень часто, все внеплановые, никого не предупреждают. Отключают свет на нашей улице на 5-6 часов. Бывает, что и на сутки отключают, вчера (15 февраля) так было», - сообщила жительница поселка Наида 16 февраля.

«Новый трансформатор не решил проблему, отключения постоянные. В «Дагэнерго» на звонки не отвечают, о причинах отключений не говорят. Свет отключают также в школе и детском саду», - заявила Аминат. «У нас на улице Чиркейская постоянно нет света. В детском саду дети мерзнут, очень холодно», - подтвердила Фатима.

Длительность отключений достигает 10-12 часов в сутки, утверждает местная жительница Патимат. «Трансформатор ничего не решил. В когда свет есть, напряжение низкое - 150, вчера вообще было 140. Дома в поселке частные, соответственно, когда нет света, нет и отопления, а где-то и воды, потому что насосы электрические», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В седьмом микрорайоне Семендера длительные отключения света происходят ежедневно, утверждает Рашид. «Выходит из строя техника, не работает отопительный котел. Сейчас нет морозов, урагана, - непонятно, почему такое происходит. В «Россети» невозможно дозвониться. После установки нового трансформатора нам обещали, что отключений не будет, просто обманули», - посетовал мужчина.

Сообщения о том, что проблема отключений не решена, есть и в социальных сетях. "Поставили новый трансформатор, отключения продолжаются. Первая Махачкала, район Кировской администрации, еле дозвонились на горячую линию "Россети, так как наши местные не отвечают, так сказали, что отключили на 2 часа чтобы снять напряжение с трансформатора", - приводит одну из жалоб Telegram-канал «Спросите у Расула».

В Семендере 16 февраля прошло выездное совещание с представителями Горэлектросетей Махачкалы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в городской администрации.

«Руководитель Горэлектросетей совместно с главой администрации поселка осмотрели проблемные участки. Горэлектросети пообещали предоставить на постоянной основе двух электриков со всем необходимым оборудованием для большего взаимодействия с территориальным отделом поселка и улучшения его электроснабжения», - сообщил представитель мэрии.

С чем связаны продолжающиеся отключения электроэнергии после установки нового трансформатора, в городской администрации не сообщили. Представители «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» отказались от комментариев, попросив прислать официальный запрос.

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