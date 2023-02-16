Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 44

16 февраля 2023, 14:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ребенок, получивший травмы в результате падения на дом самолета СУ-34 в Ейске, скончался в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным на 3 ноября, в больнице оставались двое пострадавших в результате крушения самолета.

Шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении самолета СУ-34 в Ейске, умерла в больнице, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

"В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя [девочка], пострадавшая при падении самолета СУ-34 по ул. Коммунистической, 20/1", - написал он.

Напомним, в конце октября 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения самолета, завершится весной 2023 года. Он отметил, что третий подъезд будет разбираться полностью, второй и четвертый - частично. По данным властей Ейского района, демонтаж подъездов дома, разрушенного при падении самолета Су-34, планировалось демонтировать с 6 по 11 декабря. К 1 ноября власти отчитались о выплатах за разрушенные квартиры.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.