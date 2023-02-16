На месте крушения военного самолета Су-34. Фото https://t.me/zvezdanews

16 февраля 2023, 14:28

Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 44

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Ребенок, получивший травмы в результате падения на дом самолета СУ-34 в Ейске, скончался в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным на 3 ноября, в больнице оставались двое пострадавших в результате крушения самолета.

Шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении самолета СУ-34 в Ейске, умерла в больнице, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

"В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя [девочка], пострадавшая при падении самолета СУ-34 по ул. Коммунистической, 20/1", - написал он.

Напомним, в конце октября 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения самолета, завершится весной 2023 года. Он отметил, что третий подъезд будет разбираться полностью, второй и четвертый - частично. По данным властей Ейского района, демонтаж подъездов дома, разрушенного при падении самолета Су-34, планировалось демонтировать с 6 по 11 декабря. К 1 ноября власти отчитались о выплатах за разрушенные квартиры.

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Примечание:

"Учения летчиков напомнили жителям Кубани об инцидентах с падением самолетов", "Обнародованы видео взрывов после падения самолета в Ейске", "Трехдневный траур объявлен из-за гибели 14 человек в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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