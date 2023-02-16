Депутат парламента Карачаево-Черкесии обвинен в убийстве

16 февраля 2023, 10:45

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Депутат парламента Карачаево-Черкесии Марат Кумуков причастен к убийству трех жителей этой республики в мае 2004 года на территории Кабардино-Балкарии. Дело в отношении него и еще двух обвиняемых направлено в суд, сообщили следователи.

По версии следствия, в мае 2004 года на территории Кабардино-Балкарии были убиты три жителя Карачаево-Черкесии. Следователи считают, что к этому причастны семь жителей Карачаево-Черкесии, в том числе действующий депутат парламента республики Марат Кумуков.

Помимо него обвиняемыми по делу являются Даут Темирлиев и Хасан Хубиев, которые ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы за особо тяжкие преступления. Науруз Черкасов и Аслан Глоов – погибли в 2013 году. А также Артур Тебуев и Али Ботчаев, которые находятся в международном розыске, сообщил 15 февраля в своем Telegram-канале Следком.

В ходе следствия Кумуков, Темирлиев и Хубиев признали свою вину, уголовное дело в их отношении с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что Кумуков, Темирлиев и Хубиев обвиняются по статье 105 УК РФ 1 .

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

Депутат IV, V, VI созывов Марат Кумуков является членом совета Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии по аграрной проверке. Он женат, у него шесть детей, указано в справке на сайте парламента.

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. В тот же день Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу Арашуковых. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам. Защитники подсудимых пообещали обжаловать решение суда.

Следователи считают, что Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова.

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