16 февраля 2023, 12:12

Следком начал проверку по жалобе на избиение детей директором школы на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи начали проверку по жалобе родителей на избиение учениц директором одной из школ в Шпаковском округе. Власти заявили, что школьницы только получили выговор.

Информация об инциденте появилась в СМИ. В публикации говорилось о недозволенном обращении с учащимися одной из школ города Михайловска, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

"Выявлена публикация о том, что в одной из школ города Михайловска Шпаковского округа директор якобы отругала учениц за внешний вид и нанесла телесные повреждения", - сказано в сообщении, опубликованном 15 февраля на сайте ведомства.

По данным ведомства, следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.

В рассылке от родителей в социальных сетях говорится, что четырех учениц выволокли за волосы, перед всеми отругали за форму и нанесли увечья. Инцидент произошел на школьной линейке. "Девочки разрыдались, им нанесена и моральная и физическая травма (синяки официально освидетельствованы). Мы написали по данному инциденту коллективное письмо с требованием уволить директора. Самое страшное в инциденте, что такое непрофессиональное поведение ей демонстрируется постоянно и в отношении детей и учителей, отчего у нас кадровый голод в школе", - цитирует жалобу родителей "Блокнот Ставрополь".

В окружной администрации опровергли эту информацию, подтвердив лишь, что девочкам сделали выговор из-за школьной формы. Также чиновники добавили, что начали проводить проверку по данной ситуации, написало издание 15 февраля.

"Никакой официальной информации от учреждений здравоохранения том, что у несовершеннолетних снимали побои, а это всегда проходит по всем сводкам, ничего не поступало. Сейчас мы будем разбираться. Дети школы посещают. Чтобы вы понимали, на глазах более чем 100 человек такой случай не мог произойти. […] Да, действительно, им сделали замечание, но без применения физической силы. Никакой травмы никому там нанесено не было", - заявили власти округа.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 16 января стало известно о начале проверки жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. В мэрии назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны. Сотрудник администрации уточнил, что комплексную проверку кадетской школы проведет рабочая группа. Педагоги, допускающие избиения детей, не будут работать в системе образования, пообещал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Пользователи Telegram назвали недопустимым применение насилия к ученикам. Адвокат Евгений Черноусов заявил, что закон об образовании не допускает применения методов, наносящих вред здоровью, а действия педагога подпадают под ряд статей Уголовного кодекса.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 февраля 2023, 12:27

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