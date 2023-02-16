Денисултанов получил срок за мошенничество со снисхождением

16 февраля 2023, 00:10

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Артур Денисултанов, подозревавшийся в причастности к убийствам и покушениям на критиков Кадырова за рубежом, приговорен в Москве к шести годам колонии по делу о мошенничестве на 37 миллионов рублей. В суде он заявил, что имеет право на снисхождение, так как участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Артур Денисултанов ( также упоминался как Курмакаев) по прозвищу "Динго" был задержан и арестован в Киеве по подозрению в покушении на на Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло 1 июня 2017 года в Киеве. Он также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В рамках обмена Курмакаев был передан представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил 29 декабря 2019 года журналист Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале.

Амина Окуева (1983-2017) — представительница международного общественно-политического движения "Свободный Кавказ" на Украине, участница антитеррористической операции украинских властей против вооруженных формирований самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.Муж Окуевой - Адам Осмаев, обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина. 1 июня 2017 года на Окуеву и Осмаева в Киеве было совершено покушение, но они выжили. 30 октября в результате еще одного покушения Амина Окуева была убита, Осмаев был ранен. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биография Амины Окуевой и Адама Осмаева.

В Москве к шести годам колонии за мошенничество приговорили криминального авторитета Артура Денисултанова (Динго), замешанного в совершенных в Австрии и на Украине покушениях на врагов властей Чечни. На оглашение приговора Денисултанову и его подельнику Владимиру Проценко суду потребовалось 15 минут. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, сообщил 15 февраля "Коммерсант".

По версии следствия и суда, из-за ограничений, введенных ЦБ на обмен валюты, предприниматель Хасан Халухаев обратился к рекомендованному знакомым "валютному брокеру" Владимиру Проценко, рассчитывая поменять 37 миллионов рублей на доллары по выгодному курсу. 15 марта 2022 года в центре Москвы Проценко, встретившись с клиентом предложил Халухаеву пройти в расположенный рядом банковский офис, где ему должны были помочь с обменом. Там потерпевший передал сумку с деньгами некоему мужчине, который вместе с ней сбежал. Скрылся и брокер Проценко.

Денисултанов был арестован в марте 2022 года по делу о хищении 37 миллионов рублей при обмене валют в Москве. По данным источников в правоохранительных органах, при обыске у него дома нашли 6,5 миллионов рублей, сообщило 17 марта 2022 года ТАСС. Telegram-канал Baza cообщал тогда, что брокер представился Халухаеву Вадимом Прохоровым, при задержании выяснилось, что под этим именем действовал Артур Денисултанов.

Обвинение просило для подсудимых по семь лет лишения свободы. Денисултанов в ходе прений заявил, что ему за 500 тысяч рублей предложили выступить курьером и передать сумку с деньгами, а найденные у него дома в ходе обыска средства являются личными накоплениями. В последнем слове Денисултанов заявил, что вправе рассчитывать на снисхождение суда, так как является участником боевых действий, служил России и отмечен наградами. Какими именно, он не уточнил, так как, по его словам, соответствующие указы засекречены. Суд назначил ему шесть лет общего режима, тогда как Проценко получил такой же срок, но строгого режима. Обоих также оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В 2019 году Артура Денисултанова вместе с другими заключенными обменяли на пленных украинцев. Прежде чем вернуться домой, он одно время воевал в составе народной милиции ДНР с украинскими формированиями, отмечается в публикации.

Дело Денисултанова поступило в суд 1 августа 2022 года, состоялось 12 заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Тверского районного суда Москвы.

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