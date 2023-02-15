Оппозиционер Муталлим Оруджев прекратил голодовку в изоляторе

15 февраля 2023, 22:23

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Член партии Народного фронта Азербайджана Муталлим Оруджев, приговоренный к семи годам лишения свободы после депортации из Германии и ожидающий в изоляторе итога апелляции, прекратил голодовку после обещаний начальника изолятора выполнить его требования о медпомощи, сообщил сын оппозиционера. Слушания по жалобе на приговор Оруджеву запланированы на начало марта.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана Муталлим Оруджев был задержан 23 октября 2021 года после депортации в Азербайджан из Германии и обвинен в незаконном обороте наркотиков. В суде он отверг обвинение, заявив, что дал признательные показания под пытками. 21 октября 2022 года суд приговорил Оруджева к семи годам лишения свободы. Муталлим Оруджев 12 февраля объявил голодовку в изоляторе, требуя оказания необходимой ему медицинской помощи.

Муталлим Оруджев несколько лет назад уехал в Германию и продолжал там политическую деятельность, однако в июне 2021 года был депортирован обратно в Азербайджан, сообщили в партии Народного фронта Азербайджана. Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, также был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Оруджева и Керимли, еще два депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев и Малик Рзаев) были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Малик Рзаев осужден на семь лет лишения свободы.

Сын Муталлима Оруджева Эльвин Оруджев сообщил, что сегодня его отец позвонил из СИЗО и сообщил о реакции начальства на голодовку.

"Отец сообщил, что вчера его принял и выслушал начальник СИЗО. По словам отца, он пожаловался на отсутствие медицинской помощи и усугубление проблем со здоровьем из-за содержания в камере, где находятся 32 человека и заключенные спят по очереди. После приема у начальника отца перевели в камеру, где содержатся 10 человек и столько же койко-мест. Начальник пообещал отцу обстоятельное медобследование и лечение. Кроме того, к отцу явился врач из санчасти СИЗО, выслушал, дал две таблетки для временного улучшения состояния и сказал, что в ближайшие дни будет проведено обстоятельное медобследование", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын оппозиционера.

В связи с частичным выполнением требований Муталлим Оруджев, со слов сына, прекратил голодовку.

Эльвин Оруджев отметил, что не встречал в немецкой прессе статей о деле своего отца, но "некоторые сайты освещали акции азербайджанских политэмигрантов в защиту прав активистов высланных из Германии".

Информацию о прекращении Оруджевым голодовки в изоляторе подтвердил член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов. «Сегодня из Пенитенциарной службы в связи с нашим запросом по делу Оруджева нам ответили, что его принял начальник СИЗО, после чего активиста перевели в более хорошую камеру, где содержатся 10 челове, а для Шувеланского СИЗО это нормальная камера. У него был врач, который дал лекарства и обещал в ближайшее время обстоятельное обследование», - сказал Зафар Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что не получали от Оруджева уведомлений о голодовке. «Заявления о голодовке от него не поступало. А что касается приема заключенного начальником, то это обычная повседневная практика. Каждый может обращаться с проблемами и жалобами к начальнику и другим ответственным лицам. Здоровье заключенных также под наблюдением медиков», - сказал представитель ведомства.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 17 февраля планирует посетить Муталлима Оруджева. Содержание оппозиционера в СИЗО, а не в колонии, он объяснил тем, что пока еще не рассмотрена его апелляционная жалоба. «Рассмотрение апелляции предполагалось 4 февраля. Но заседание было отложено на начало марта. Дату уточнят позднее», - сказал Керимли.

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