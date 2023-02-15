Бахтияр Гаджиев пожаловался на условия в тюремной больнице

15 февраля 2023, 19:30

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния на 38-й день голодовки, отказывается от медпомощи в больнице Пенитенциарной службы, но попросил о визите к нему врача Адиля Гейбуллы и добивается права на прогулки, сообщил адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева хотят подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя активист категорически возражает против такого вмешательства. 13 февраля Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу, но он воспротивился этому и заявил о недопустимости таких действий. Защита подала новое ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест. 14 февраля на 37-е сутки голодовки два американских сенатора призвали власти Азербайджана немедленного освободить из заключения активиста Бахтияра Гаджиева. Однако в этот же день, суд в Баку в четвертый раз не удовлетворил ходатайство защиты о переводе Гаджиева под домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Активист Бахтияр Гаджиев 38-е сутки проводит голодовку с требованием его освобождения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахтияр Гаджиев (фамилия и имя адвоката и активиста совпадают - Прим "Кавказского узла"), который сегодня побывал в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

"Бахтияр Гаджиев 38-е сутки проводит голодовку. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Он уже весит менее 68 кг, в то время как на момент ареста его вес составлял 84,5 кг. Из-за низкого давления и уровня сахара в крови у него часто происходят головокружения. У Бахтияра сильные головные боли, также он испытывает боли в брюшной полости", - рассказал адвокат.

По его словам, активист пожаловался на условия содержания. "Бахтияра Гаджиева содержат в тесной непроветриваемой комнате и вообще не выводят на воздух. После этого я обратился к руководству учреждения, и мне пообещали, что сегодня его выведут на открытый воздух", - отметил адвокат.

По его словам, активист продолжает отказываться от медицинской помощи, в частности ввода лекарств через капельницы.

"Его особо не обследуют в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы, чтобы оценить состояние. Вчера утром у него взяли образцы крови на анализ. Сегодня я уходил от Бахтияра в 16.00 (15.00 мск), а результатов анализа все еще не было", - подчеркнул он.

Адвокат сообщил, что Бахтияр Гаджиев попросил профессора Адиля Гейбуллу посетить его. "Мы передадим профессору просьбу Бахтияра, а также обратимся в Пенитенциарную службу, чтобы доктору позволили попасть к моему подзащитному", - продолжил адвокат Гаджиев.

Другой адвокат Гаджиева, Агиль Лаидж, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня представил апелляционную жалобу на решение Хатаинского районного суда от 14 февраля на отказ в переводе активиста под домашний арест.

"Завтра или послезавтра (16 или 17 февраля) станет известна дата рассмотрения, оно состоится не позднее начала следующей недели", - сказал адвокат.

Госдеп США 14 февраля напомнил властям Азербайджана об их ответственности за здоровье находящегося в заключении активиста Бахтияра Гаджиева.

В ходе ежедневного брифинга в Госдепартаменте, вашингтонский корреспондент агентства Turan задал вопрос об отношении правительства США к ситуации с активистом Бахтияром Гаджиевым. "Когда кого-то сажают по политическим мотивам, как в данном случае, власти обязаны оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить гуманитарные нужды этого лица. И, конечно же те, кто удерживает его в тюрьме, в конечном итоге несут ответственность за его жизнь", — процитировало агентство слова официального представителя Госдепа Нэда Прайса.

К 19.00 мск власти Азербайджана не отреагировали на это заявление.

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