Число разводов в Чечне выросло на фоне отчетов властей о примирениях супругов

15 февраля 2023, 12:01

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Чечня наряду с Дагестаном и Ингушетией оказалась среди регионов, где в 2022 году число разводов резко выросло, а число новых браков сократилось, указал Росстат. Сведения ведомства озвучены на фоне заверения властей в успешной работе комиссий по сохранению семей в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", за последние пять лет в Чечне воссоединены 3000 семей, которые были на грани распада. Помирить их возможным стало, в том числе в результате работы "Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений", рассказали "Кавказскому узлу" в муфтияте Чечни. Проблема сохранения семей в республике и ранее решалась без участия властей благодаря традиции примирять поссорившихся супругов, отметила председатель некоммерческой организации "Женщины за развитие" Липхан Базаева.

Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений были созданы в Чечне в 2017 году. Принуждение стало главным фактором практики воссоединения семей в республике, указали 10 февраля президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова и соучредитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

Чечня, Дагестан и Ингушетия стали лидерами среди регионов России по росту числа разводов в 2022 году. При этом в целом по России число разводов в 2022 году выросло на 6% по отношению к 2021 году, сообщило 14 февраля со ссылкой на данные Росстата "Кавказ.Реалии"*.

В 2022 году в Чечне зарегистрировано 9070 разводов, что на 239,8% больше, чем в 2021 году (3783 развода). Рост числа разводов отмечался в Чечне на протяжении всего года. При этом в республике снизилось число браков – в 2022 году зарегистрировано 4390 брака, тогда как в 2021 году было заключено 7504 брака, указано в таблице, опубликованной 10 февраля на сайте Росстата.

В Дагестане число разводов выросло более чем в два раза: в 2021 году распались 9133 брака, а в 2022 году – уже 18813. При этом число новых браков в республике снизилось с 12648 в 2021 году до 9532 в 2022 году.

В Ингушетии в 2022 году зарегистрировано 3133 развода, тогда как в 2021 году их было 1643. Число заключенных браков в республике снизилось с 1512 в 2021 году до 1219 в 2022 году, указал Росстат.

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