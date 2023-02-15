15 февраля 2023, 09:04

Дело о массовом отравлении газом в дербентском кафе дошло до суда

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В Дербентский районный суд Дагестана направлено дело против владельца кафе, в котором в сентябре прошлого года отравились газом 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", три человека находятся в критическом состоянии после отравления газом в кафе Дербента. Всего вечером 19 сентября пострадали 13 посетителей заведения, четверо из них - дети. 

Дело о массовом отравлении в дербентском кафе в сентябре 2022 года поступило на рассмотрение в Дербентский районный суд Дагестана, пишет 14 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В отношении владельца кафе возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает РИА "Дагестан".

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Примечание:

"Сотрудник газовой компании обвинен по делу о смерти женщины в Кабардино-Балкарии", "Двое детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области", "Семь человек госпитализированы с отравлением газом в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2023, 10:33

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