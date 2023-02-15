Гражданин Армении арестован после обряда у Вечного огня в Москве

15 февраля 2023, 00:34

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Бездомный гражданин Армении Гумедин Баласанян арестован в Москве на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Он проводил перед Вечным огнем у стен Кремля обряд с использованием ножа и арматуры, сообщил Мосгорсуд.

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток бездомного гражданина Армении Гумедина Баласаняна, который проводил обряд с ножом и арматурой у Вечного огня в центре Москвы, сообщило 14 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Днем 12 февраля к Вечному огню в Александровском саду пришел мужчина, положил перед собой раскладной нож с обрезком арматуры длиной 40 см, а потом начал читать что-то похожее на молитву. На просьбы правоохранителей прекратить данные действия мужчина не реагировал, силовики задержали его, указано в сообщении.

Дело Баласаняна поступило в Тверской суд 13 февраля, решение было вынесено в этот же день. Суд принял решение о назначении административного наказания, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как две девушки сняли в Анапе и опубликовали видеоролик, на котором они прикуривают от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Комиссия по делам несовершеннолетних в Анапе оштрафовала родителей девушек-подростков, которые прикуривали от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Следственный комитет возбудил против девушек уголовное дело о реабилитации нацизма.

31 августа 2022 года Ставропольский краевой суд приговорил двух молодых людей к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии-поселении по статье об осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества - трое молодых людей в марте 2022 года справили нужду в Вечный огонь. Третий обвиняемый, несовершеннолетний, был приговорен к году воспитательной колонии.

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