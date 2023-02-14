14 февраля 2023, 22:49

Движение судов ограничено в акватории Батуми после взрыва мины

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Близ Батуми после взрыва мины приостановлено движение судов, сообщили сотрудники порта. Акватория осмотрена пограничниками и обследована при помощи дронов. 

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля в море около берега в Батуми произошел взрыв, его засняли на видео местные жители.

Передвижение судов в акватории Батуми временно ограничено после того, как у самого берега взорвалась мина, принесенная штормом, сообщило сегодня издание Batumelebi cо ссылкой на диспетчерскую порта. "Пока что все движение в море остановлено. Территориальные воды Грузии инспектируют беспилотники и после завершения нам скажут ответ", —приводятся в публикации слова диспетчера.

МВД Грузии сообщило, что сотрудники отдела береговой охраны Пограничной полиции поэтапно осматривают акваторию, прилегающую к Батуми и Поти, а также гавани, используя скоростные катера, а также осуществляют мониторинг береговой линии от Анаклии до Сарпи, также проводится мониторинг при помощи дронов..Ведомство указало, что в связи с ситуацией в черноморском регионе, плавучие мины обнаруживались и на территории других прибрежных государств. Ведомство призвало граждан в случае обнаружения подозрительного объекта в море или на береговой линии обращаться в полицию

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Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве гранаты в центре Тбилиси", "Два человека пострадали при взрыве на газовой заправке в Тбилиси", "Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ткибули".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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