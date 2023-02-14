Дела о дискредитации военных жительницей Северной Осетии Гагиевой дошли до суда

14 февраля 2023, 10:19

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В Алагирский районный суд повторно поступили два дела в отношении жительницы Северной Осетии Марины Гагиевой, которая обвиняется в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября 2022 года стало известно, что в отношении жительницы Северной Осетии Марины Гагиевой составлен протокол по статье о дискредитации российской армии.

Два дела в отношении Марины Гагиевой по статье и дискредитации военных во второй раз поступили в Алагирский районный суд, сообщили 13 февраля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило деталей по обоим делам.

В карточке на сайте суда уточняется, что Гагиева обвиняется части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, прочая информация отсутствует.

Комментариев от Марины Гагиевой или ее представителей не поступало.

Напомним, дела в отношении Гагиевой были рассмотрены в суде 18 и 24 декабря 2022 года, однако судья передал материалы в мировой суд, хотя статья не попадает под его подведомственность.

"Кавказский узел" также писал, что статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России), действует в России с 4 марта 2022 года. Она предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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