Школа в хуторе Копанской, фото: https://93.ru

14 февраля 2023, 07:41

Жители краснодарского хутора добились внимания властей к проблемам местной школы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил построить в хуторе Копанском новую школу, так как в существующей учится слишком много детей. Местные жители ранее возмутились планами властей оставить в школе только начальные классы, а старшеклассников возить в соседний поселок.

Как писал "Кавказский узел", в конце января жители хутора Копанской под Краснодаром пожаловались на планы властей расформировать среднюю школу №79 и оставить только начальную. Учеников пятых-девятых классов планировалось возить в школу в соседнем поселке.

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил разработать варианты решения проблемы со средней школой №79 в хуторе Копанском. Ему было предложено три варианта. Первый - строительство нового корпуса на территории существующего учебного заведения. Однако, как отметил директор школы №79 Иван Горобец, места хватит только на школу максимум на 100 мест. Кроме того, на время строительства придется закрывать действующее учебное заведение и переносить инженерные сети, пишет 13 февраля "Коммерсант".

Второй предложенный вариант - снести старое здание и построить новое на 400 мест. Однако остаются нерешенными вопросы с переносом инженерных сетей и наличия охранной зоны. Кроме того, на время строительства детей придется пристраивать в другие учебные заведения.

Третий вариант - строительство нового учебного заведения в 400 метрах от существующего. Участок, на котором предполагается строительство, находится в муниципальной собственности, на нем можно возвести школу на 550 мест, а также присоединить к нему еще один участок.

Наумов поддержал третий вариант и заявил, что нужно проработать возможность объединения двух соседних участков, чтобы на них возвести школу на 1100 и 1550 мест в смену, сообщает "Кубань 24".

Жители Краснодара неоднократно жаловались на проблему с нехваткой мест в школах. 8 августа 2022 года родители краснодарских школьников обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину, в которой отметили, что их детей отказываются зачислять в школы, даже если они прописаны на закрепленных за ними территориях.

В декабре 2022 года жители Восточно-Кругликовского района Краснодара написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и властям Краснодарского края, в котором потребовали решения проблемы с нехваткой мест в школах. Администрации школ отказывают в зачислении детей из-за нехватки мест, а местные власти препятствуют сбору подписей под открытым письмом, заявили краснодарцы.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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