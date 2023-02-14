Руководитель компании из Новочеркасска обвинен в поставке контрафактных приборов для АЭС

14 февраля 2023, 05:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Коммерческое предприятие из Новочеркасска поставляло контрафактное оборудование для атомных электростанций, на которое изготавливала поддельные паспорта качества. Руководитель компании обвинен в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, сообщила ФСБ России.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, новочеркасское предприятие поставляло контрафактные приборы радиационного контроля и спектроанализаторы, на которые предоставляла поддельные паспорта качества, в частности, для нужд Нововоронежской атомной электростанции.

Кроме того, в 2022 году компания пыталась поставить госкорпорации "Росатом" оборудование на сумму более 40 миллионов рублей для строительства атомной станции "Руппур" в Бангладеш. Она же в 2014-2015 годах поставила контрафактное оборудование в компанию "Норильский никель" на 17 миллионов рублей. Для всего оборудования были изготовлены поддельные бирки, паспорта качества и другие технические документы, пишет 13 февраля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, дело передано в суд Новочеркасска, сообщает "Дон 24".

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