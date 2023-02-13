Прокуратура отчиталась о проверке школьных столовых в Дагестане

13 февраля 2023, 17:11

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В работе школьных столовых в нескольких селах Дагестана найдены нарушения хранения продуктов и оборудования кухонь, отчитался об итогах инспекции Общероссийский народный фронт. Начата проверка этих сведений, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2022 года спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров заявил, что власти Дагестана согласились выделить больше денег на горячее питание школьников, но чиновники муниципалитетов не приложили должных усилий, и часть средств осталась неосвоенной. Он поручил депутатам отслеживать освоение денег, выделяемых на организацию горячего питания, и реагировать, если будут нарушения.

Жители Дагестана неоднократно жаловались на качество питания в школах. В частности, 8 декабря 2022 года в соцсетях распространилось видео о том, что в пищеблоке одной из школ Махачкалы найдено испорченное сливочное масло. Пользователи соцсетей потребовали провести проверку в учебном заведении и наказать виновных. 13 декабря власти сообщили, что заведующая школьной столовой снята с должности.

Прокуратура Дагестана организовала проверку информации реготделения Общероссийского народного фронта о ненадлежащих условиях в столовых школы и детского сада села Ингиши Гумбетовского района и гимназии села Агвали Цумадинского района, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасных условиях обучения, о контрактной системе в сфере закупок, а также санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся в указанных образовательных учреждениях", - говорится в публикации на сайте прокуратуры. При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметило ведомство.

О нарушениях, найденных во время поездки в Цумадинский район, дагестанское отделение ОНФ сообщило 10 февраля в своем телеграм-канале. "Эксперты Народного фронта продолжают выборочный мониторинг школ Дагестана в части организации горячего питания. По результатам поездки в Цумадинский район был выявлен ряд нарушений", - говорится в публикации.

В частности, выяснилось, что в агвалинской гимназии дети едят в помещении, приспособленном под столовую. "Стены которого покрыты плесенью, в помещении отсутствует система вентиляции, используется посуда со сколами", - сообщило реготделение ОНФ.

Кроме того, в пришкольном интернате села Агвали и Гигатли-Урухской школе не отбираются суточные пробы. "Сырье и готовые продукты хранятся в холодильнике вместе, нарушены правила хранения сливочного масла. Информация об этих и других нарушениях передана главе района для устранения", - говорится в публикации.

На видео, которым проиллюстрирована публикация, инспектор ОНФ указывает на сырость в кухонном помещении. Также она извлекает из холодильника кусок сливочного масла, завернутого в пленку. "Чье масло? Оно без упаковки. Сколько срок хранения? Непонятно. Масло должно быть в упаковке, чтобы видели, когда у него заканчивается срок", - говорит она. "Понятно", - отвечает ей за кадром сотрудница учреждения.

Далее в кадре сотрудница ОНФ демонстрирует кухонные ножи, найденные в учреждении, и отмечает, что они не маркированы, хотя все ножи должны быть промаркированы. Тарелки со сколами использовать для питания детей нельзя, говорит она на видео, показывая сотрудникам найденные тарелки с повреждениями.

Напомним, в апреле 2022 года Салман Дадаев, который в то время был мэром Махачкалы, сообщил, что в правоохранительные органы направлены материалы о нарушениях, найденных в школах после жалоб родителей на некачественную организацию питания учеников младших классов. Также, по его словам, в связи с нарушениями "были приняты кадровые решения в отношении руководства управления образования и МКУ "Махачкалапродукт".

28 апреля того же года стало известно, что начальник отдела "Махачкалапродукта" и двое двое заведующих производством городских школ подозреваются в хищении продуктов на 2,8 миллиона рублей. В июле 2022 года по этому делу был арестован также замдиректора МКУ "Махачкалапродукт".

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