Обвиняемые по делу "ростовских амазонок" осуждены на длительные сроки

13 февраля 2023, 13:45

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы на сроки от 24 до 25 лет четырех подсудимых по делу "ростовских амазонок".

Как писал "Кавказский узел", 19 января гособвинитель в Ростовском облсуде попросил приговорить Инессу и Викторию Тарвердиевых и Анастасию Синельник к 25 годам колонии общего режима, а Сергея Синельника - к пожизненному сроку в колонии особого режима.

По второму уголовному делу четырем обвиняемым инкриминируются десятки краж и разбойных нападений, незаконный оборот оружия, хищение оружия и боеприпасов, убийства и посягательство на жизнь силовиков. Им грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, Сергей Синельник как бывший силовик обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Супруги Синельник полностью отрицают вину, а обвинение основано только на показаниях Инессы Тарвердиевой, рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Анастасии Синельник.

Ростовский облсуд сегодня приговорил подсудимых к срокам от 24 до 25 лет колонии, сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными и по совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима и Сергею Синельник - 25 лет колонии строгого режима", - цитирует судью агентство.

Напомним, в декабре 2017 года по первому делу "ростовских амазонок" суд в Ростове-на-Дону приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельник к заключению в колонии на сроки от 16 лет до 21 года. Все они обвинялись в убийстве 10 человек, в том числе силовиков и членов их семей. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Супруги Синельники, а также потерпевшая Валентина Чудакова обжаловали приговор, но Верховный суд России в мае 2018 года отказался удовлетворить их апелляции.

Супруги Синельники настаивали на своей невиновности, Инесса Тарвердиева в суде частично признала вину, заявив, что не принимала участия в организации группы, говорится в справке "Кавказского узла" "30 убийств "ростовских амазонок"".

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