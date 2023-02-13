13 февраля 2023, 12:56

Мэр Прохладного оштрафован за злоупотребление полномочиями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Прохладном счел доказанной вину бывшего мэра города Игоря Тараева по делу о махинациях с постройками и оштрафовал его за злоупотребление полномочиями.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта 2022 года стало известно, что бывший мэр Прохладного Игорь Тараев заподозрен в злоупотреблении полномочиями.

Игорь Тараев возглавлял администрацию Прохладного с апреля 2016 года по декабрь 2021 года. Он был назначен и.о. главы города после того, как этот пост покинул Игорь Кладько, назначенный директором кабардино-балкарского филиала ПАО "РусГидро". В июле 2020 года жители Прохладного опубликовали петицию с требованием отставки Тараева после того, как местным жителям стало известно об обращении мэра города в полицию с заявлением о проверке авторов негативных комментариев о нем в соцсетях.

Прохладненский районный суд оштрафовал бывшего мэра Прохладного Игоря Тараева, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями, сообщил сегодня Telegram-канал "Патриот КБР", не указав при этом сумму штрафа.

В карточке на сайте Прохладненского районного суда указано, что заседание по делу Тараева откладывалось семь раз. Уточняется, что он признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ . Сумма штрафа также не указана.

Комментариев от Игоря Тараева или его представителей не поступало.

Напомним, по версии следствия, двое жителей Прохладного построили дома на своих участках, но вышли за их пределы, на территорию, которая принадлежит городу. Администрация Прохладного добилась сноса построек. Сами владельцы домов сносить их не стали, поэтому судебные приставы возбудили исполнительные производства. Но глава городской администрации отозвал исполнительные листы.

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября 2021 года стало известно, что сотрудница администрации Прохладного подала в суд на Игоря Тараева за незаконное взыскание и оскорбление чести и достоинства. Приказ о взыскании суд отменил, а в удовлетворении второго иска отказал. Тараев, чей срок полномочий на тот момент истек, заявил, что намерен вновь избраться мэром Прохладного.

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Примечание:

"Конкурс на должность начальника гороно в Прохладном вызвал претензии активистов", "Выборы главы Прохладного ознаменовались скандалом", "Активистка из Прохладного заявила о давлении силовиков на ее супруга".

Автор: "Кавказский узел"

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