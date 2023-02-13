Перформанс в Национальной галерее Тбилиси привел к уголовному делу против художника

13 февраля 2023, 07:29

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Художник Сандро Сулаберидзе на выставке "Автопортрет у зеркала" сорвал со стены собственную картину и написал аэрозольной краской "Искусство живо и независимо". Из-за этой акции против него возбуждено дело о краже, причинившей значительный ущерб. В поддержку Сулаберидзе выступили участники акции протеста и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Тбилиси 12 февраля прошла акция под названием "Искусство живо и независимо!" в поддержку художника Сандро Сулаберидзе.

Участников акции, которая прошла перед зданием Национальной галереи, возмутило уголовное дело, возбужденное против художника, сообщило "Эхо Кавказа"*. На место акции была мобилизована полиция, данных о столкновениях не поступало.

Уголовное дело по статье "кража, причинившая значительный ущерб" (подпункт "а" части 2 статьи 177 УК Грузии), была возбуждена против Сулаберидзе после того, как он снял со стены в Национальной галерее Грузии свою работу и написал аэрозольной краской "Искусство живо и независимо", сообщает "Спутник-Грузия".

Инцидент произошел на выставке "Автопортрет у зеркала", на которой были представлены работы, созданные в период с XIX века по настоящее время. Куратора выставки Кети Шавгулидзе вызвали из-за этого в полицию, где поинтересовались, какие цели преследовал художник. По ее мнению, Сулаберидзе не выступал конкретно против этой выставки, а его поступок - скорее спонтанная акция, пишет sova.news.

Инцидент прокомментировал депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Закруа, который заявил, что арестовывать Сулаберидзе не будут несмотря на уголовное дело. "Обиделся, ясное дело, и снял свою картину со стены, забрал ее. Из-за этого никто его не арестует", - заявил он. Что касается акции протеста, то, по слова Закруа, на нее собрались "псевдолибералы", у которых есть "придуманная тема", при помощи которой они хотят вызвать волнения в обществе.

Реакцию властей на поступок художника раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, "это напоминает нам немного другую эпоху, а современную Грузию действительно срамит".

На комментарий Зурабишвили отреагировал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. По его мнению, защищать Сулаберидзе, который "украл собственную картину" - это попытка создать несуществующую повестку дня.

Действия Сулаберидзе раскритиковала директор Национальной галереи Мацацо Габуния, которая назвала поступок Сулаберидзе "инфантильным вредительством". По ее словам, артисты должны планировать подобные перфомансы, а "не вступать в конфликт в законом".

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