Четыре землетрясения за сутки произошло в Грузии

13 февраля 2023, 02:47

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В Грузии 12 февраля было зафиксировано четыре землетрясения - три на западе страны, в том числе одно магнитудой 4,4, и одно - на юге.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 февраля в Озургети на западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3. Местные жители рассказали, что подземные толчки напугали их, особенно после того, что произошло в Турции и Сирии.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия землетрясений, в результате которых в Турции, по данным на вечер 12 февраля, погибли 29 605 человек, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек.

В Грузии за сутки 12 февраля было зафиксировано четыре землетрясения, три из них произошли на западе страны, одно - на юге, пишет "Интерфакс".

Эпицентр произошедшего на юге землетрясения магнитудой 3,1, по данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, располагался в двух километрах от города Ахалкалаки в районе села Дилиска, на глубине 5 километров. На западе были зафиксированы землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, их эпицентр располагался близ курорта Бахмаро. Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Гурии.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в Грузии 12 февраля произошло четыре землетрясения: магнитудой 3,1 с эпицентром в семи километрах от Ахалкалаки; магнитудой 3,8 с эпицентром в 18 километрах от Озургети; магнитудой 2,5 в восьми километрах от Озургети; магнитудой 4,2 с эпицентром в 23 километрах от Озургети.

После землетрясения в Турции премьер-министр Грузии распорядился направить туда спасателей и технику для помощи в разборе завалов, всего помощь в разборе завалов оказывают сто грузинских спасателей.

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