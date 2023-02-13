Ингушетия стала аутсайдером рейтинга регионов России по качеству жизни

13 февраля 2023, 03:46

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В рейтинге регионов России по качеству жизни Ингушетия заняла предпоследнее место.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2021 год Краснодарский край занял пятое место, а Карачаево-Черкесия стала предпоследней.

Сегодня, 13 февраля РИА "Новости" опубликовало очередной рейтинг регионов России по качеству жизни за 2022 год. За его основу взяты данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Для расчета рейтинга были взяты 67 показателей, в том числе уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, уровень образования и здоровье населения и так далее. Максимальный итоговый балл - 100, минимальный - 0.

Среди регионов России наибольшее количество баллов в рейтинге набрал, как и в 2021 году, Краснодарский край, расположившийся на пятом месте (71,186 рейтинговых балла). Ростовская область опустилась в рейтинге с 14 на 15 место (61,301 рейтинговых балла), Адыгея осталась на 22 месте (58,004 балла), Ставропольский край поднялся сразу на две позиции с 27 на 25 место (57,399 балла).

Осталась на прежнем, 42 месте и Волгоградская область (51,170 балла). Кабардино-Балкария отыграла сразу десять баллов, поднявшись с 75 места на 65 (44,186 балла), зато Астраханская область потеряла сразу четыре позиции, опустившись с 62 места на 66 (44,172 балла).

Чечня также поднялась в рейтинге с 74 на 67 место (43,862 балла), Дагестан переместился с 69 на 68 место (43,118 балла), Северная Осетия также отыграла два места, переместившись с 76 на 74 место (40,336 балла). Улучшили свои показатели Калмыкия, приподнявшись с 79 на 78 место (36,500 балла), и Карачаево-Черкесия, приподнявшись сразу на 80 место (35,112 балла).

Худшие показателя среди регионов юга России - у Ингушетии, которая заняла 84 место, набрав всего 31,271 балла. При этом в прошлом году республика располагалась на 82 месте.

Первое место рейтинга занимает Москва, набравшая 82,999 рейтинговых балла, последнее место - республика Тыва, набравшая 23,758 рейтинговых балла.

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