Ислам Махачев отстоял титул чемпиона UFC

12 февраля 2023, 20:56

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Боец из Дагестана Ислам Махачев в турнире по смешанным единоборствам UFC 284 победил австралийца Александра Волкановски и отстоял свой титул чемпиона в легком весе.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 октября Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над бразильцем Чарльзом Оливейро. С этой победой Махачев стал вторым бойцом из России, который завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этот титул завоевывал Хабиб Нурмагомедов.

Соревнования по смешанным единоборствам прошли в Австралийском городе Перт 12 февраля. Бой длился пять раундов, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Бойцу из Дагестана 30 лет, он одержал 24 победы и одно поражение. Победа над Волкановски – первая для Махачева защита титула чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в октябре 2022 года, информирует ТАСС.

Его сопернику Волкановски - 34 года, у него 25 побед и два поражения. Если бы он победил Махачева, то стал бы пятым бойцом с титулом UFC сразу в двух категориях одновременно – легкой и полулегкой, отмечает Спорт.ру.

"В пятом раунде он мог проиграть. Если б не выстоял", - прокомментировал ход боя спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале, сравнив ход поединка с захватывающим кинобоевиком. "Махачев, от которого потребовалось и биться на чужом поле, и добиваться преимущества, и в самом конце уже просто выстоять, провел практически идеальный бой. С совершенным сюжетом. Вообще блокбастерным", - резюмировал он.

Напомним, Ислам Махачев - воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова (умер в июле 2020 года).

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