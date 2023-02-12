Сочинец оштрафован за дискредитацию армии

12 февраля 2023, 02:54

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Суд оштрафовал жителя Сочи Артура Баталов на 30 тысяч рублей за пацифистские публикации в соцсети, признанные дискредитирующим российскую армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. К примеру, 8 февраля стало известно о том, что соответствующий протокол был составлен на жительницу Сочи Елену Мордовину.

Сочинец Артур Баталов оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил, пишет 11 февраля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для привлечения к ответственности Баталова стали его пацифистские публикации в соцсети "ВКонтакте".

Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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