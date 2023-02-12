12 февраля 2023, 02:54

Сочинец оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд оштрафовал жителя Сочи Артура Баталов на 30 тысяч рублей за пацифистские публикации в соцсети, признанные дискредитирующим российскую армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. К примеру, 8 февраля стало известно о том, что соответствующий протокол был составлен на жительницу Сочи Елену Мордовину.

Сочинец Артур Баталов оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил, пишет 11 февраля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для привлечения к ответственности Баталова стали его пацифистские публикации в соцсети "ВКонтакте".

Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Адвокатская палата Кубани нашла нарушения этики в постах Беньяша*", "Оставлен в силе приговор по делу кубанских росгвардейцев", "Адвокатская палата возбудила дисциплинарное производство против Беньяша*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 февраля 2023, 01:55

12 февраля 2023, 00:56

11 февраля 2023, 23:57

  • Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку в госпитале

    Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в тюремный госпиталь вопреки своей воле, он и там продолжает отказываться от приема пищи, сообщил его брат. Принудительное кормление по закону разрешено только если заключенный потеряет сознание, указал адвокат.

11 февраля 2023, 23:19

  • Два жителя Северной Осетии погибли на Украине

    Георгий Газзаев и Шалва Сабаев погибли на Украине, сообщили администрации Пригородного и Ардонского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 138 жителей Северной Осетии.

11 февраля 2023, 22:35

  • 1 Дудаев рассказал украинским пленным о целях военной операции

    Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев провел беседу о вере и религии с украинскими пленными, в ходе которой демонстрировал им кадры гей-парада в Киеве и объяснял, что целью военной операции России на Украине является противодействие "западной идеологии" и "нетрадиционным ценностям".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи