12 февраля 2023, 01:55

Более 608 миллионов рублей взыскано с олимпийского подрядчика Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд взыскал более 608 миллионов рублей по субсидиарной ответственности с совладельца компании "Трансмост", которая построила к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи более девяти километров мостов и эстакад.

XXII зимние Олимпийские игры состоялись в Сочи в 2014 году. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты общественных организаций и многие жители города-курорта.

Бывший совладелец ООО "Трансмост" Сергей Гончаров привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 608 миллионов рублей, сообщает 10 февраля "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По данным реестра, Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательства ООО "Трансмост" контролировавшее лицо должника Сергея Гончарова в размере 608 026 759 рублей. Из них в пользу налоговой инспекции с него было взыскано более 75 миллионов рублей, в пользу ООО "Родничок" - более девяти миллионов рублей, в пользу ПАО "ГТЛК" - более 54 миллионов рублей, в пользу ООО "Проконсалт" - более 344 миллионов рублей, а также в пользу собственно ООО "Трансмост" - более 123 миллионов рублей.

ООО "Трансмост" было зарегистрировано в 2013 году, компания построила в Сочи более девяти километров мостов и эстакад, в том числе дублер Курортного проспекта. С иском о банкротстве компании в июне 2019 года обратилось ООО "ВМП Инжиниринг", в декабре того же года в "Трансмост" было введено наблюдение, год спустя компанию признали банкротом, информирует 11 февраля 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Краснодарский краевой суд в мае смягчил приговор четырем сотрудникам строительных компаний, которые занимались возведением комплекса гостиниц "Малый Ахун" во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Они были признаны в особо крупном хищении, но апелляционная инстанция освободила их от наказания за давностью совершения преступления.

В сентябре 2020 года, как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники МВД России Игорь Донцов и Вячеслав Колесник были осуждены на семь и шесть лет соответственно по обвинению в хищении 67 миллионов рублей при реконструкции двух санаториев в Сочи, где во время Олимпиады проживали полицейские. Еще один обвиняемый, бывший гендиректор строительной организации Николай Марусов, получил шесть лет условно.

Бывший директор отеля "Русские сезоны" Владимир Масютин был обвинен в преднамеренном банкротстве олимпийского объекта и невыплате заработной платы на сумму более 25 миллионов рублей. Рассмотрение его дела началось в марте 2017 года, а в апреле суд принял решение о возвращении дела прокурору. В феврале 2019 года дело Масютина было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Цена Олимпиады".

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Примечание:

"Жители Сочи выступили против создания турмаршрута "Бурлящий", "Экологический совет Сочи заявил о неблагоприятных последствиях Олимпиады", "Жители Сочи пожаловались на недоступность пляжей рядом с тропой здоровья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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