Хасиков анонсировал смену избирательной системы на выборах в парламент Калмыкии

11 февраля 2023, 19:53

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Сентябрьские выборы в парламент Калмыкии планируется провести по смешанной избирательной системе, 17 из 27 депутатов будут избираться от одномандатных округов, остальные по партийным спискам, объявил глава республики Бату Хасиков.

Как писал "Кавказский узел", запланированные на сентябрь выборы в Народный Хурал (парламент) Калмыкии усиливают риски досрочной отставки главы республики Бату Хасикова, чей срок полномочий истекает в 2024 году. В частности, эти выборы могут стать "катализатором внутриэлитной напряженности", указали в январе авторы доклада Агентства политических и экономических коммуникаций.

Глава Калмыкии Бату Хасиков объявил о переходе к смешанной избирательной системе на выборах в Народный Хурал, которые состоятся в сентябре этого года, сообщила пресс-служба главы региона.

"Желание поменять принципы избрания депутатов было давно. И очень важно, что оно совпадает с мнением наших жителей, которые хотят, чтобы их представляли не только партии, но и местные лидеры. Поэтому предложил перевести выборы депутатов Народного Хурала на смешанную систему: 17 депутатов будут избираться от одномандатных округов, 10 по спискам. Такой подход позволит каждому району, а также жителям Элисты голосовать за своего кандидата. У каждого должен быть свой депутат", - приводятся сказанные 10 февраля слова Бату Хасикова в публикации на сайте главы республики.

Сейчас все 27 депутатов Народного Хурала избираются по партийным спискам, отмечается в сообщении.

Парламент Калмыкии сформирован из трех фракций: «Единой России» (21 депутат), КПРФ (четыре депутата) и «Справедливой России» (два депутата), указано на сайте Народного Хурала.

Анонс перехода к смешанной избирательной системе Бату Хасиков сделал и в своем телеграм-канале поздно вечером 10 февраля. "Новый подход открывает прямой путь к участию в выборах всем неравнодушным жителям, тем, кто уже добился успехов в своей сфере и готов поработать на благо народа Калмыкии. Мы максимально снижаем барьеры для сильных и смелых. Кроме того, предлагаю ввести новый принцип контроля народных избранников — каждый депутат должен будет ежегодно отчитываться о работе перед своими избирателями. Убежден, так наш Хурал станет ещё ближе к людям", - написал он. По состоянию на 19.45 мск, под публикацией главы Калмыкии не размещено ни одного комментария.

Скептически оценил инициативу главы Калмыкии политтехнолог Михаил Фаленков. "На самом деле всем, кто в теме, понятны "эти порывы". Ранее писал, что такие изменения приводят к тому, что на выборах побеждают более ресурсные кандидаты (обладающие и финансами и административным ресурсом). Выборы по одномандатным округам сейчас - это скорее борьба кошельков и доступа к административным рычагам. А у кого сейчас есть деньги и такие рычаги? У "партии власти". Стоит заметить, что уменьшение доли партийных списков приводит к нивелированию роли в политике и самих партий, прежде всего оппозиционных, которые и так сейчас еле-еле находятся на плаву", - написал он сегодня в телеграм-канале "Политтехнологи".

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