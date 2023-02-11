Меликов отчитался о поездке в зону СВО

11 февраля 2023, 12:00

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что посетил передовые позиции российских военных в зоне проведения спецоперации на Украине, где вручил награды отличившимся бойцам.

Вечером 10 февраля в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал видео, на котором он показан вместе с командиром спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым.

"Позвольте мне вас поприветствовать и вручить вам награды Республики Дагестан за вашу самоотверженность, за ваше мужество и за вашу честь настоящих патриотов, настоящих кавказцев, настоящих горцев и джигитов", – сказал Меликов.

В описании видеоролика глава Дагестана заявил, что побывал на передовой, чтобы лично поддержать участников спецоперации на Украине. "Привезли 50 тонн помощи, узнали, в чём еще мы можем быть им полезны", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что на 6 февраля была подтверждена гибель на Украине 1300 военных с юга России. Из этого числа не менее 753 погибших военнослужащих – из СКФО и 547 бойцов – из ЮФО. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане. При этом ранее Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы ранее указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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