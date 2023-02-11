Ряд нарушений выявлен в горбольнице Дагогней после жалоб пациентов

11 февраля 2023, 11:09

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Пациенты центральной горбольницы Дагестанских Огней пожаловались, что сами вынуждены покупать лекарства. В ходе проверки выяснилось, что медучреждение не закупило препараты в достаточном количестве, и что в рационе пациентов уже около месяца отсутствует мясо. Руководство больницы заявило, что такая ситуация сложилась из-за нехватки финансирования.

По данным Минтруда Дагестана, о нарушениях в центральной городской больнице Дагестанских Огней стало известно в ходе рабочей поездки в этот город председателя правительства республики Абдурахмана Махмудова.

Пациенты пожаловались на отсутствие лекарств в больнице. По их словам, подавляющее большинство препаратов они купили на свои деньги. При этом срок годности некоторых лекарств, выданных в больнице, истекает через месяц, привело 10 февраля РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы.

Абдурахман Махмудов в ходе рабочей поездки проверил аптечный склад больницы на наличие лекарств и потребовал от работников бухгалтерии представить документы на закупку препаратов. Выяснилось, что объем приобретенных медучреждением лекарств, а также их ассортимент, не соответствуют реальной потребности.

Кроме того, нарушения были выявлены в пищеблоке и на продовольственном складе больницы. Выяснилось, что пациенты почти месяц не получали блюда, приготовленные из мяса, курицы, рыбы и яиц. В некоторых помещениях больницы с потолка течет вода, в частности речь идет об ординаторской терапевтического отделения, сказано в сообщении.

Главный врач больницы заявила, что медучреждение ограничено в финансировании из-за неуплаты налогов и претензий со стороны налоговых органов. На вопрос вице-премьера Дагестана какие шаги предприняты для решения возникшей проблемы, ответа не последовало, заявила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. Этому предшествовал репортаж федерального телеканала, опубликованный 10 июня 2022 года на его сайте. В нем говорилось, что многие фельдшерско-акушерские пункты в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов, словно в условиях XIX века.

Напомним, 10 февраля стало известно, что жители дагестанского села Хутрах два километра несли женщину к врачам по нечищенной дороге после того, как скорая помощь не смогла проехать к ней. Похожий случай произошел 16 января 2022 года. Тогда из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке.

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