11 февраля 2023, 06:39

Антитеррористический режим в Темрюкском районе продлен бессрочно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении бессрочно в Темрюкском районе высокого уровня террористической опасности, введенного после взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября 2022 года, в день взрыва на Крымском мосту. После этого он неоднократно продлевался, последний раз - до 10 февраля.

Существуют три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября 2022 года администрация Кубани на своем сайте.

"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлен бессрочно, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В распоряжении, которое опубликовано в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края говорится, что режим продлевается с 20.00 мск 10 февраля, но до какой даты - не указано. Рекомендации для жителей района остались прежними: обращать внимание на подозрительных людей, бесхозные автомобили и предметы, не посещать места массового пребывания, носить с собой документы и помогать силовикам.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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