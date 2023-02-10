Жители Красного Сулина раскритиковали власти за отсутствие водовозок

10 февраля 2023, 21:56

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Информация о том, что воду в Красном Сулине из-за превышения содержания токсичных веществ нельзя употреблять в пищу, не была доведена до горожан, подвоз питьевой воды власти не организовали, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", районная администрация призвала жителей Красного Сулина "ограничить употребление воды" для питья и приготовления еды в связи с "превышением показателей по некоторым позициям".

9 февраля в Красном Сулине прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое прессу не пустили.

По окончании заседания чиновники сообщили, что в пробах воды, взятых на анализ 3 и 6 февраля, зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций бромдихлорметана и дибромхлорметана, незначительно снижающих её качество по гигиеническим требованиям, в связи с чем рекомендуется использовать водопроводную воду только для бытовых нужд, исключив приготовление пищи на её основе, а также питьё.

"Управление развития систем водоснабжения" выполняет монтаж дополнительного оборудования, призванного улучшить свойства воды. Если пробы воды не покажут улучшения ситуации, то с 10 февраля начать подвоз воды в школы и детские сады, а также населению, сообщила 9 февраля пресс-служба администрации Красного Сулина в своем Telegram-канале.

Утром 10 февраля в администрации города сообщили, что результаты проб воды из Ростова-на-Дону еще не получены, поэтому с 8 утра начали развозить воду по детским садам и школам. "Для населения будем возить по заявкам", - рассказали в администрации города корреспонденту "Кавказского узла".

Так же в мэрии пояснили, что воду возят из Гуково и Зверево двумя машинами, там её качество соответствует нормам. "Вечером 9 февраля мы развозили воду по некоторым учебным учреждениям", - добавили в администрации. Причины ухудшения качества воды в муэрии назвать не смогли.

В одном из детских садов корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что с вечера 9 февраля сами закупили бутилированную воду, так как рано утром нужно готовить пищу.

Утром проезжала водовозка, но она не остановилась, рассказала жительница посёлка Горняцкий Ольга Иванова. "Администрация говорит, что немного превышены нормы, но пользоваться этой водой нельзя. Как-то завуалировано, вроде ничего страшного, но пить эту воду нельзя. ля питья мы и раньше брали воду в магазине. Но теперь конечно приходится брать больше воды, что конечно бьет по бюджету. Сейчас для приготовления пищи, почистить зубы, умыться, тоже приходится на эти нужды тратить покупную воду", - рассказала Ольга.

Она указала, что проблема с качеством воды в городе давно. "Какая была раньше вода (плохая) такая она и сейчас. Никто просто не проверял, может скрывали. А теперь видимо какая то проверка была и им пришлось признаваться, что есть проблемы с водой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Осенью 2022 года в Каменске-Шахтинском дважды вводился режим чрезвычайной ситуации из-за превышения содержания в воде бромдихлорметана и дибромхлорметана. Токсичные вещества в воде были выявлены после начала проверок на них, ранее этот анализ не проводился, рассказали тогда корреспонденту "Кавказского узла" в местном водоканале. Жители города жаловались на проблемы с подвозом воды.

Инна, которая живет в центре города, не знает о проблемах с водой. "Никаких предупреждений или рассылок в соцсетях и прессе не было.Для питья всегда пользуюсь только бутилированной. Ну вот, наверное теперь придется в ней и купаться. Конечно, затраты увеличатся", - сказал она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласился Александр Изюмов из посёлка ГРЭС. "Объявлений об этом нигде не видел", - отметил он.

По его словам, в его семье питьевую воду покупают регулярно, потому что из-под крана всегда "вода грязная". "На остальные нужды используем централизованную. Для приготовления пищи также используем воду из-под крана", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что его интересует, насколько опасны те вещества, которые обнаружены в воде.

Вика Левина из посёлка 50-летия Октября увидела новости о качестве воды в Красном Сулине в Telegram. "Для технических нужд, купания, стирки и продолжаю пользоваться водой из-под крана, а питьевую и раньше покупали по цене 15 рублей за 5 литров", - рассказала она.

По ее словам, проблемы с водой наблюдаются давно. "Вода у нас непригодна к использованию - вонючая, вечно ржавая и т. д. Но стоимость её запредельно высокая! Работа администрации возмущает, за многие годы от нас привыкли все скрывать, и этот раз не исключение. Надоело быть в постоянном неведении - что за причина, что за опасные вещества, насколько опасны", - возмутилась она.

Вода и раньше была низкого качества, согласился Сергей Игнатенко."А разве у нас раньше вода была хорошего качества? Такая вода давно поступает в наши дома. Непонятно, почему они сейчас так всполошились. Фильтры устал покупать, их приходится часто менять. Зачастую вода идёт просто грязная, её не то, что пить нельзя, в ней купаться опасно. Теперь конечно, ещё больше увеличится расход денег на покупку воды. Чиновники толком ничего не объяснили, нигде нет подробной информации и я допустим теперь умываться боюсь этой водой, придётся больше покупать в магазине. А сейчас, думаю, и цены начнут на воду расти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В одном из сетевых магазинов города корреспондент "Кавказского узла" не нашел на полках воды в пятилитровых бутылках.

В магазине рассказали, что с 9 февраля продажа воды многократно выросла. "Сегодня утром вода ещё было, но буквально после открытия за три часа воду объёмом 5 литров разобрали. Очень много людей идёт именно за водой. Обратили внимание, что и полуторалитровые бутылки сейчас больше покупают. Мы об этом сообщили руководству, сказали увеличат завоз воды", - рассказали в магазине.

В другом сетевом магазине вода есть, но на некоторые позиции цена поднялась. "Что-то подорожало 9 февраля, сегодня 10 февраля, снова пришлось переписывать ценники. Но вода есть, хотя очень много ее берут, сделали дополнительный заказ, должны привезти", рассказали в магазине, указав, что рост цен не связан с объявлением властей о плохом качестве воды в городе.Одна из продавцов не исключила, что цена могла подняться, в связи с ажиотажным спросом.

В обычном продуктовом магазине, где так же побывал корреспондент "Кавказского узла", рассказали что воды стали покупать больше, но она есть и цена не изменилась

Качество воды, качество оказываемых услуг по водоотведению, также определяется Федеральным Законом о защите прав потребителей, указал юрист Евгений Трифанов. При этом в случае износа системы водоснабжения, и других ситуациях, при которых качественная вода не может поступать в дома на протяжении длительного периода должен обеспечиваться постоянный подвоз пригодной для потребления воды, автомобилями снабжающей организации, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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